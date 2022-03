國際社會關注俄軍企圖控制烏克蘭能源設施

【KTSF 張麗月報導】

國際社會越來越關注俄軍企圖控制烏克蘭的能源設施,尤其是核電廠,烏克蘭向國際原子能機構表示,已經失去與切爾諾布爾核電廠的通訊聯繫,俄軍目前控制了這間核電廠,外部電力供應也中斷,可能影響到使用過的核燃料無法冷卻,對於有報導說切爾諾貝核電廠已恢復電力供應,但仍未得到聯合國證實。

俄軍首先控制在烏克蘭已經停止使用的切爾諾布爾核電廠,這座核電廠曾經在2015年爆發過核災難,俄軍其後又控制位於烏克蘭東南部歐洲最大的扎波利加核電廠,跟著傳出消息說,切爾諾布爾核電廠的電力中斷,裡面超過200名員工被脅持,事件令人擔憂。

烏克蘭總統澤連斯基說︰「這是新層面的恐怖,烏克蘭有15座核電廠,俄軍已控制切爾諾布爾核電廠,是世界的悲劇。」

國際原子能機構主管說,任何軍事行動都不能靠近核設施,這點必須搞清楚。

有人更指,襲擊這些敏感的基建設施,等於犯下戰爭罪行。

至於俄軍是否故意針對核電廠呢?專家說,以普田來說,任何事都可能發生。

經濟政治分析師Taras Kuzio說︰「他們極之無情,罔顧平民傷亡,但我不會驚奇於他們故意使用導彈或炮火攻擊核電廠,不過有人格障礙的總統普田,任何事都可能發生。」

前國務院立法事務副助理Joel Rubin說︰「這是能源敲詐、核能敲詐,也是對烏克蘭人民的敲詐勒索,因為令他們失去電力供應,這是普田惡魔般的搞作。」

烏克蘭有15座核子設施,俄軍已經控制兩座核電廠,現正揮軍靠近烏克蘭第二大核電廠,專家認為,俄軍志在透過控制電力供應來全面控制烏克蘭社會,企圖壓榨當地人。

核電佔烏克蘭全部能源近乎4分之1,除了煤和天然氣之外,其他燃料如石油,主要來自俄羅斯。

烏克蘭的石油設施也受到襲擊,當地西北部兩個油庫也著火,烏克蘭當局表示,目前烏克蘭核電廠的核輻射水平,似乎正常。

