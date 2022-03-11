美國通脹持續飆升 升至40年來新高

【KTSF 張麗月報導】

美國的通脹持續飆升，升至40年來新高，2月份的通脹率比去年同期上升7.9%，比前一個月就上升0.8%。

2月份的通脹升至7.9%，主要是由能源價格上漲帶動，2月份能源指數上升3.5%，是4個月來升幅最大，比去年同期就上升25.6%。

由於俄烏戰爭在2月底開始，如果加上油價升至破紀錄水平，同時原油價格升至14年新高，每桶更一度衝破130元，因此3月份的消費物價指數可能會進一步飆升。

有投資專家認為，週四發表的通脹數據再次證明，通脹並不是短暫，也未曾去到頂峰，預測未來幾個月，通脹還會繼續升，意味著聯儲局有需要加快加息的步伐，就算俄烏戰事爆發帶來不確定的前景。

事實上俄羅斯被孤立於全球經濟，已經導致農業商品，包括小麥價格的波動，因為俄國是全球最大的小麥出口國，從而直接推高食品價格。

在2月份，食品價格指數按月上升1%，全年就上升8.6%。

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