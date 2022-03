美國通脹持續飆升 升至40年來新高

【KTSF 張麗月報導】

美國的通脹持續飆升,升至40年來新高,2月份的通脹率比去年同期上升7.9%,比前一個月就上升0.8%。

2月份的通脹升至7.9%,主要是由能源價格上漲帶動,2月份能源指數上升3.5%,是4個月來升幅最大,比去年同期就上升25.6%。

由於俄烏戰爭在2月底開始,如果加上油價升至破紀錄水平,同時原油價格升至14年新高,每桶更一度衝破130元,因此3月份的消費物價指數可能會進一步飆升。

有投資專家認為,週四發表的通脹數據再次證明,通脹並不是短暫,也未曾去到頂峰,預測未來幾個月,通脹還會繼續升,意味著聯儲局有需要加快加息的步伐,就算俄烏戰事爆發帶來不確定的前景。

事實上俄羅斯被孤立於全球經濟,已經導致農業商品,包括小麥價格的波動,因為俄國是全球最大的小麥出口國,從而直接推高食品價格。

在2月份,食品價格指數按月上升1%,全年就上升8.6%。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。