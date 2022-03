台山同鄉會社安隊慶祝成立一週年 奧克蘭市長發奬狀表揚（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

台山同鄉會社安隊週四早上於奧克蘭(屋崙)華埠慶祝成立一週年,奧克蘭市長到場頒發奬狀予同鄉會。

台山同鄉會於2021年2月成立台山社安隊,在奧克蘭華埠21個區域巡邏,社安隊最初只有45人,但現在就有超過150人。

台山社安隊成立自今已有375日,一年來每日於奧克蘭華埠無間斷巡邏,10至12人的義工隊會用4個半至5個半小時巡邏,保障附近的街坊。

社安隊除巡邏外,亦會將一些哨子及保護裝備給予長者以及其他有需要的人士。

自成立以來,社安隊一直致力改善奧克蘭華埠治安,過去得到社會各界的表揚,週四奧克蘭市長Libby Schaaf亦有到場,並頒發奬狀予台山同鄉會主席馬作林。

馬作林指,奧克蘭華埠雖不是很大的社區,但卻夠集中及五臟俱全。

馬作林說︰「周圍的縣市都有人出入唐人街,去辦事和購物。」

有見奧克蘭華埠的治安變差,他想為社區出一份力。

馬作林說︰「台山同鄉會為了保護華埠,保護亞裔及各族的市民,保護他們的安全與權益,所以我們毅然成立東灣台山同鄉會社安隊。」

他亦指,打擊罪案一定要靠警察,所以大家要支持警察,跟警察合作。

另一個義工Raymond自社安隊成立來一直幫忙,他指自己是因看到有長者被人襲擊,所以加入社安隊。

Raymond說︰「有無家者想襲擊唐人埠長者及婦女,我們有幾次都及時發現,向警察報告,和警察一起及時處理幾個案件,保護了受襲的長者,我們都感到很開心,為居民做了少少事。」

