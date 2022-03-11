台山同鄉會社安隊慶祝成立一週年 奧克蘭市長發奬狀表揚（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

台山同鄉會社安隊週四早上於奧克蘭（屋崙）華埠慶祝成立一週年，奧克蘭市長到場頒發奬狀予同鄉會。

台山同鄉會於2021年2月成立台山社安隊，在奧克蘭華埠21個區域巡邏，社安隊最初只有45人，但現在就有超過150人。

台山社安隊成立自今已有375日，一年來每日於奧克蘭華埠無間斷巡邏，10至12人的義工隊會用4個半至5個半小時巡邏，保障附近的街坊。

社安隊除巡邏外，亦會將一些哨子及保護裝備給予長者以及其他有需要的人士。

自成立以來，社安隊一直致力改善奧克蘭華埠治安，過去得到社會各界的表揚，週四奧克蘭市長Libby Schaaf亦有到場，並頒發奬狀予台山同鄉會主席馬作林。

馬作林指，奧克蘭華埠雖不是很大的社區，但卻夠集中及五臟俱全。

馬作林說︰「周圍的縣市都有人出入唐人街，去辦事和購物。」

有見奧克蘭華埠的治安變差，他想為社區出一份力。

馬作林說︰「台山同鄉會為了保護華埠，保護亞裔及各族的市民，保護他們的安全與權益，所以我們毅然成立東灣台山同鄉會社安隊。」

他亦指，打擊罪案一定要靠警察，所以大家要支持警察，跟警察合作。

另一個義工Raymond自社安隊成立來一直幫忙，他指自己是因看到有長者被人襲擊，所以加入社安隊。

Raymond說︰「有無家者想襲擊唐人埠長者及婦女，我們有幾次都及時發現，向警察報告，和警察一起及時處理幾個案件，保護了受襲的長者，我們都感到很開心，為居民做了少少事。」

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