【KTSF]

紐約警方拘捕一人,懷疑是與日前在地鐵上用鐵鎚襲擊一名亞裔的案件有關,疑犯將面臨仇視犯罪的起訴。

紐約市警方拘捕了48歲疑犯Christian Jeffers,懷疑他與週三一名亞裔在地鐵上被人用鐵鎚襲擊的事件有關,受害人目前在醫院留醫,情況穩定。

警方稱,拘捕該名疑犯時,他身上是帶著鐵鎚,目前正調查他的犯案動機。

根據紐約市警察局報告指,去年在公共交通的犯罪案件增加了73%。

