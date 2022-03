【KTSF 梁展穎報導】

世界衛生組織最新公布的數字顯示,全球新型肺炎新症減少了5%,死亡率下跌了8%。

世衛表示,雖然新症回落,但上星期仍有超過一千萬人確診,至今全球超過590萬人染疫死亡。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)已經批准抗病毒口服藥Paxlovid的緊急使用授權,用於高危12歲或以上,體重最少88磅的人士。

Pfizer藥廠現正對Paxlovid進行兒童臨床測試,對象是6歲至17歲的人士,看看兒童服用這藥是否安全和有效。

美國兒科學會日前公佈,上星期兒童確診新症少過十萬宗,這是上年8月以來最低。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。