如果汽油價格持續居高不下,每個家庭每年的汽油開支可能要增加約1300美元。

穆迪分析是根據星期一的全國平均汽油價格進行分析,但之後汽油價格一直在上升,並且很可能會繼續上升。

因此穆迪的分析員擔心,要多花1300美元在汽油開支,可能還是低估了。

此外,民眾在汽油上花費這麼多,可能會迫使他們削減其他方面的開支,這會損害經濟,也會打擊消費者的信心。

