俄軍轟炸烏克蘭婦產科與兒童醫院惹西方國家譴責

【KTSF 張麗月報導】

俄軍轟炸烏克蘭婦產科與兒童醫院引起西方國家的嚴厲譴責，俄國現時全面推卸責任，除了外長為俄軍辯護之外，防長也出來指責這次襲擊是有人佈局要抹黑俄國，美國就說聯合國將會調查。

馬里烏波爾婦產科與兒童醫院遭俄軍炮轟，至今證實造成3人死亡，17人受傷，事件引來西方的嚴厲譴責，歐盟首長與歐洲國家都指責俄國無人性。

比如一直有同普田接觸，從中斡旋的法國總統馬克龍，就指俄軍犯下不道德的戰爭罪行。

馬克龍說︰「法國強烈譴責一次可恥與不道德的戰爭行為。」

他也指出，俄軍用非常致命的武器，無差別攻擊一個城市的心臟，造成人間慘劇，法國多番勸阻，都不能令普田打消出兵主意，直到現在有停火談判，但週四普田擺上檯面的條件，顯然是無人能接受，因此他對俄烏雙方在短時間內達成停火協議並不看好。

馬克龍說︰「我以為這依舊是最好的選項，停火與談判，我認為未來幾小時內停火，是不切實際的，坦白說。」

馬克龍透露，歐盟會討論烏克蘭、摩爾多瓦與格魯吉亞申請入歐的事情，而歐盟會團結一致，並會再向普田喊話。

歐盟峰會在巴黎附近的凡爾賽宮舉行，消息指歐盟27國無疑會強力支持烏克蘭對抗俄國的侵略，並對俄國實施空前嚴厲的制裁，但是對於烏克蘭快速入歐的事就意見分歧。

前華沙公約的東歐成員國大力贊成讓烏克蘭盡快入歐，但有歐盟官員指出，要按規定取得全體歐盟成員國同意，最快都要幾年時間才能成事，歐盟目前至多都是口頭贊助。

今次峰會的另一重要議題是，歐盟27國到底會有多快切斷對俄國能源的依賴，這個是極大的問題，因為歐洲有四成的天然氣，三成石油要靠俄國供應，俄國威脅會終止經烏克蘭到西歐的北溪一號管道供氣給歐洲。

此外，普田也都對西方的制裁表示不以為意，他同俄國政府都強調出兵烏克蘭是要打擊“納粹主義”。

對於俄軍襲擊兒童醫院，俄國外長拉夫羅夫就說，是針對藏在醫院內的民族主義分子，到了俄國防長，馬里烏波爾兒童醫院中炮釀成死傷，就完全不關俄國的事，而是有人佈局，引爆在現場附近預先裝置炸彈，目的是要令克里姆林宮難看。

現時到訪波蘭的美國副總統賀錦麗聲稱，聯合國將會展開調查，而國務院就說一定要追究俄國的戰爭罪行責任。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。