俄軍轟炸烏克蘭婦產科與兒童醫院惹西方國家譴責

【KTSF 張麗月報導】

俄軍轟炸烏克蘭婦產科與兒童醫院引起西方國家的嚴厲譴責,俄國現時全面推卸責任,除了外長為俄軍辯護之外,防長也出來指責這次襲擊是有人佈局要抹黑俄國,美國就說聯合國將會調查。

馬里烏波爾婦產科與兒童醫院遭俄軍炮轟,至今證實造成3人死亡,17人受傷,事件引來西方的嚴厲譴責,歐盟首長與歐洲國家都指責俄國無人性。

比如一直有同普田接觸,從中斡旋的法國總統馬克龍,就指俄軍犯下不道德的戰爭罪行。

馬克龍說︰「法國強烈譴責一次可恥與不道德的戰爭行為。」

他也指出,俄軍用非常致命的武器,無差別攻擊一個城市的心臟,造成人間慘劇,法國多番勸阻,都不能令普田打消出兵主意,直到現在有停火談判,但週四普田擺上檯面的條件,顯然是無人能接受,因此他對俄烏雙方在短時間內達成停火協議並不看好。

馬克龍說︰「我以為這依舊是最好的選項,停火與談判,我認為未來幾小時內停火,是不切實際的,坦白說。」

馬克龍透露,歐盟會討論烏克蘭、摩爾多瓦與格魯吉亞申請入歐的事情,而歐盟會團結一致,並會再向普田喊話。

歐盟峰會在巴黎附近的凡爾賽宮舉行,消息指歐盟27國無疑會強力支持烏克蘭對抗俄國的侵略,並對俄國實施空前嚴厲的制裁,但是對於烏克蘭快速入歐的事就意見分歧。

前華沙公約的東歐成員國大力贊成讓烏克蘭盡快入歐,但有歐盟官員指出,要按規定取得全體歐盟成員國同意,最快都要幾年時間才能成事,歐盟目前至多都是口頭贊助。

今次峰會的另一重要議題是,歐盟27國到底會有多快切斷對俄國能源的依賴,這個是極大的問題,因為歐洲有四成的天然氣,三成石油要靠俄國供應,俄國威脅會終止經烏克蘭到西歐的北溪一號管道供氣給歐洲。

此外,普田也都對西方的制裁表示不以為意,他同俄國政府都強調出兵烏克蘭是要打擊“納粹主義”。

對於俄軍襲擊兒童醫院,俄國外長拉夫羅夫就說,是針對藏在醫院內的民族主義分子,到了俄國防長,馬里烏波爾兒童醫院中炮釀成死傷,就完全不關俄國的事,而是有人佈局,引爆在現場附近預先裝置炸彈,目的是要令克里姆林宮難看。

現時到訪波蘭的美國副總統賀錦麗聲稱,聯合國將會展開調查,而國務院就說一定要追究俄國的戰爭罪行責任。

