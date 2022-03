李克強稱對烏克蘭局勢深感擔憂 盼中美對話大門不應關上

【有線新聞】

中國國務院總理李克強在人大閉幕後見記者,李克強稱中方對烏克蘭局勢深感擔憂,希望早日回歸和平,強調中方主張各國主權應得到尊重。李克強又希望中美對話的大門不應關上,更不能脫鈎。

烏克蘭局勢成為李克強記者會外交方面的焦點。有記者問到,中方是否無論如何也不會譴責俄羅斯,以及會否在經濟、金融上支持俄方等問題。

李克強說:「烏克蘭局勢確實令人擔憂,應當盡最大努力,支持俄烏雙方克服困難進行停火談判,談出和平的結果,一切有利於和平解決危機的努力我們都支持和鼓勵。當務之急要避免,緊張局勢升級甚至失控,國際社會和各方都是有共識的。中方呼籲保持最大限度的克制,防止出現大規模人道主義危機。」

李克強又回應西方聯合制裁俄羅斯:「當前世界經濟受疫情衝擊等,影響已經很艱難了,有關制裁會對世界經濟復甦造成衝擊,對各方都不利。中方願為維護世界和平穩定,促進發展繁榮作出自己建設性努力。」

李克強說,中國始終奉行獨立自主的和平外交政策,真誠希望烏克蘭局勢能夠得到緩解,早日回歸和平,又強調中方主張各國主權和領土完整都應該得到尊重。

中國外交部星期四再次指,烏克蘭危機是北約連續五輪向東擴展造成。中國外長王毅星期一亦指,美國的印太戰略其實是搞印太版北約,損害區內國家的長遠利益。李克強期望雙方按照兩國元首去年達成的共識。

李克強說:「要相互尊重,和平共處,合作共贏,以理性和建設性的方式,妥善地管控分歧,尊重彼此的核心利益和重大關切。既然雙方互相打開了大門,就不應再關上,更不能脫鈎。中美合作對兩國、對世界都有意義。」

兩岸關係方面,李克強說對台灣的大政方針是明確的,就是堅持一個中國原則和「九二共識」,堅決反對台獨分裂行徑,推動兩岸關係和平發展和祖國統一。

