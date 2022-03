芝加哥9名醫生組隊往烏克蘭前線醫院協助救援

【KTSF 朱慧琪報導】

俄羅斯入侵烏克蘭,導致當地少平民無辜受傷,世界各地的人都想伸出援手,芝加哥就有由9名醫生組成的團隊,前往到烏克蘭的前線醫院協助救援。

一行9人的醫生團隊,共167件行李,都裝滿醫療和手術用品。

他們在週三晚出發,由芝加哥出飛往烏克蘭前線醫院協助救援,他們會去到3間烏克蘭醫院,共逗留5日,並會在波蘭的兩個城市評估情況,幫助那些前往當地的難民。

兒科醫生Hena Ibrahim說︰「很多人生病,脫水。」

其中一位義工醫生就表示,她的家鄉就在西部利沃夫。

義工醫生Irina Lelik說︰「我從未想像我的技能,可以幫助我家鄉。」

芝加哥居民通過MedGlobal非營利組織,捐贈了超過50萬美元的物資,義工在短短5天之內就將物資打包好,問到他們怕不怕危險。

Ibrahim說︰「100%,百分百害怕。」

義工醫生就說,他們會克服這個恐懼。

另一方面,俄羅斯軍隊似乎現在瞄準醫院來攻擊,最近俄軍轟炸在南部馬里烏波爾市的婦科醫院。

MedGlobal創始人Zaher Sahloul說︰「我相信幫助別人,上帝會保護我。」

