布里德委任三名不同背景女性擔任舊金山教委

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)選民上個月通過罷免3名舊金山聯合校區教育委員,市長布里德週五正式委任三名不同背景的女性擔任教委,她們有一個共同點,就是現在都有孩子,就讀舊金山的公立學校,都是家長。

布里德週五選擇在自己的母校Galileo高中宣布三位新委任的學區教委,並帶領他們宣誓就任。

布里德說,委任教委的工作是自己擔任市長以來最艱難的決定之一,因為會影響眾多孩子的未來,而在罷免教委的選舉中,從家長口中了解他們的意願。

布里德說︰「在所有和我對談的市民、組織、家長當中,他們都說應該把孩子放在優先地位,對應學習流失的挑戰,對應精神健康,將他們經歷的問題優先處理,因為這也是我們成年人同樣經歷的問題,只是孩童還沒有完全發育健全,沒有能夠處理這些問題的方式。」

在兩個星期的面試過程之後,布里德選擇了三個在公立學校有孩子的母親,年幼從北京移民來美,也畢業於柏克萊加大的徐安(Ann Hsu)、Lainie Motamedi,和任職律師的Lisa Weissman-Ward。

徐安說︰「除了移民社區,我也要提升華裔和亞裔社區的聲音,代表他們和校區內學生代表的其他社區共同工作。」

徐安兩個十年級的孩子,目前也是在Galileo高中上課,她在罷免活動中,爭取許多華裔選民登記並投票,在和市長的兩次面試中,說了自己對學區的政策和看法,並表示自己會學習快、也會認真了解事情。

徐安說︰「我感到非常榮幸,我真的在罷免運動過程中,我接觸到很多華人,和其他亞裔家長,聽起了他們的聲音,然後我很榮幸能夠代表他們在校區做事。」

包括徐安在內,舊金山教委會目前有兩名華裔教委,教育委員林謙悅將擔任教委會主席,帶領教委會應對校區龐大的財政赤字,以及Lowell高中收生政策的問題。

