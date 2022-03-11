布里德委任三名不同背景女性擔任舊金山教委

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）選民上個月通過罷免3名舊金山聯合校區教育委員，市長布里德週五正式委任三名不同背景的女性擔任教委，她們有一個共同點，就是現在都有孩子，就讀舊金山的公立學校，都是家長。

布里德週五選擇在自己的母校Galileo高中宣布三位新委任的學區教委，並帶領他們宣誓就任。

布里德說，委任教委的工作是自己擔任市長以來最艱難的決定之一，因為會影響眾多孩子的未來，而在罷免教委的選舉中，從家長口中了解他們的意願。

布里德說︰「在所有和我對談的市民、組織、家長當中，他們都說應該把孩子放在優先地位，對應學習流失的挑戰，對應精神健康，將他們經歷的問題優先處理，因為這也是我們成年人同樣經歷的問題，只是孩童還沒有完全發育健全，沒有能夠處理這些問題的方式。」

在兩個星期的面試過程之後，布里德選擇了三個在公立學校有孩子的母親，年幼從北京移民來美，也畢業於柏克萊加大的徐安（Ann Hsu）、Lainie Motamedi，和任職律師的Lisa Weissman-Ward。

徐安說︰「除了移民社區，我也要提升華裔和亞裔社區的聲音，代表他們和校區內學生代表的其他社區共同工作。」

徐安兩個十年級的孩子，目前也是在Galileo高中上課，她在罷免活動中，爭取許多華裔選民登記並投票，在和市長的兩次面試中，說了自己對學區的政策和看法，並表示自己會學習快、也會認真了解事情。

徐安說︰「我感到非常榮幸，我真的在罷免運動過程中，我接觸到很多華人，和其他亞裔家長，聽起了他們的聲音，然後我很榮幸能夠代表他們在校區做事。」

包括徐安在內，舊金山教委會目前有兩名華裔教委，教育委員林謙悅將擔任教委會主席，帶領教委會應對校區龐大的財政赤字，以及Lowell高中收生政策的問題。

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