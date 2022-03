拜登批普京推高通脹 普京反批西方諉過於人

【有線新聞】

美國總統拜登發聲明回應經濟數據,批評俄羅斯總統普京的侵略行徑令能源價格抽升、推高通脹;普京則反指西方制裁是諉過於人。

美國通脹再創新高,上月消費者物價指數同比升至7.9%,但拜登指就業情況仍很好,通脹加劇是提醒大家普京造成的物價上漲,其侵略行徑令能源價格抽升;又指早已表明對普京實施制裁,美國自身亦會付上一些代價,但普京及其親信所受打擊遠高於這些代價。

普京則與高層官員開會,商討外界制裁的影響,以及應對措施。他批評歐美等實施制裁不合法,把自身的錯誤歸咎俄羅斯。

總理米舒斯京同日簽署命令,禁止出口電訊、醫療、汽車、農用機械及電子科技等產品,直至今年年底;同時向對俄制裁國家禁止出口木材報復。

農業部長帕特魯舍夫則指,俄羅斯會繼續履行對外農貿的合同責任,但西方加緊制裁的話,可能會拉高全球食品價格。普京則提到預測顯示今年農業會有好收成,俄羅斯會有優厚的出口潛力。

