灣區物價較去年上升5.2% 衣食住行哪一方面升得最多

March 11, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦勞工部最新發布的數據顯示，灣區的消費物價較一年前上升5.2%，衣食住行哪一方面的物價升得最多呢？

勞工部的數據顯示，舊金山（三藩市）灣區的消費物價指數，較兩個月前上升1.4%，較去年同期增加5.2%，而全國同期的消費物價指數則上升接近8%。

灣區在運輸方面的價格，較一年前上升16.5%，是各類物價中升幅最大的。

運輸這個消費類別，包括購買新車和二手車，乘坐交通工具以及汽油價格，其中二手車價格較一年前飆升四成，汽油價格上升接近36%。

除了出行昂貴之外，食物和飲品價格一年內上漲8.4%，買菜回家的食物價格增加了1成有多。

能源價格也升了不少，電力價格漲了一成半，而煤氣價格就升了三成有多。

衣服也貴了，衣服價格較一年前上升約7%。

勞工部的經濟學家表示，影響物價最大部分是住屋，而灣區過去一年住屋價格相對平穩，較去年上升2.4%。

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