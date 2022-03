灣區物價較去年上升5.2% 衣食住行哪一方面升得最多

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦勞工部最新發布的數據顯示,灣區的消費物價較一年前上升5.2%,衣食住行哪一方面的物價升得最多呢?

勞工部的數據顯示,舊金山(三藩市)灣區的消費物價指數,較兩個月前上升1.4%,較去年同期增加5.2%,而全國同期的消費物價指數則上升接近8%。

灣區在運輸方面的價格,較一年前上升16.5%,是各類物價中升幅最大的。

運輸這個消費類別,包括購買新車和二手車,乘坐交通工具以及汽油價格,其中二手車價格較一年前飆升四成,汽油價格上升接近36%。

除了出行昂貴之外,食物和飲品價格一年內上漲8.4%,買菜回家的食物價格增加了1成有多。

能源價格也升了不少,電力價格漲了一成半,而煤氣價格就升了三成有多。

衣服也貴了,衣服價格較一年前上升約7%。

勞工部的經濟學家表示,影響物價最大部分是住屋,而灣區過去一年住屋價格相對平穩,較去年上升2.4%。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。