促罷免博徹斯團體發海報涉歧視華人 亞裔領袖表不滿（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

最近一個贊成罷免舊金山（三藩市）地檢官博徹斯的團體，在Twitter發佈一張海報，當中涉嫌有影射及歧視華人的成份，亞太議會（API Council）聯同多位亞裔社區的民權領袖舉行記者會，表達不滿。

亞太議會聯同多位亞裔社區民權領袖，在華埠的華人權益促進會週四舉行記者會，他們對近日一個名叫「YES on Recall Chesa Boudin Committee」的團體，在Twitter發佈一張競選宣傳海報的內容表達不滿，他們指當中有影射及歧視華人的成份。

在海報中可以見到，博撤思穿上一件有中國歷史元素的外套，而周圍的人裡面，有無家可歸者在公共場所排泄，也有在街頭吸毒的人。

亞太議會和多位民權領袖要求該團體立刻停止散發這張海報，他們在會上指，這張海報利用社會悲劇來達到政治目的，行為令人憤怒，同時認為這種宣傳手段充滿種族主義，他們指這是一個威嚇和誤導選民的行為。

舊金山大學法律及移民研究教授鄧新源 (Bill Ong Hing) 說︰「我想讓你知道，當我第一次看到那張圖片時，它立刻讓我想起了許多導致反華情緒的圖片。」

鄧新源指，今年5月是排華法案140周年，看到這張海報，令他想起美國排華時期的相片，他反對所有種族仇恨和色彩的政治宣傳。

前任舊金山估值官及市參事鄧式美說︰「這張海報是將我們舊金山民選官員穿上中山裝，就是想揭起部份人對恐懼中國的情緒，要來反中或反共心態，對待這個罷免選舉，對我們華人來說，是充滿種族主義的行動。」

鄧孟詩說︰「他們的宗旨是嬴取選舉，為了嬴取，什麼都會做，做到盡，沒有底線，這是政治目的，我知道競選是政治化，但政治化到這個程度，將中國人扔到海裏和車底內，那是否應該聽取他們，我覺得不應該。」

而另一方面，主張罷免地檢官博徹思的組織Safer SF Without Boudin主席Mary Jung發表聲明，就指不知道海報設計者是誰，她表示海報不是屬於Safer SF的創作，她呼籲製作和分發海報的人立即停止並撤回海報，同時表示會盡快與亞太議會聯繫。

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