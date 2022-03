促罷免博徹斯團體發海報涉歧視華人 亞裔領袖表不滿（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

最近一個贊成罷免舊金山(三藩市)地檢官博徹斯的團體,在Twitter發佈一張海報,當中涉嫌有影射及歧視華人的成份,亞太議會(API Council)聯同多位亞裔社區的民權領袖舉行記者會,表達不滿。

亞太議會聯同多位亞裔社區民權領袖,在華埠的華人權益促進會週四舉行記者會,他們對近日一個名叫「YES on Recall Chesa Boudin Committee」的團體,在Twitter發佈一張競選宣傳海報的內容表達不滿,他們指當中有影射及歧視華人的成份。

在海報中可以見到,博撤思穿上一件有中國歷史元素的外套,而周圍的人裡面,有無家可歸者在公共場所排泄,也有在街頭吸毒的人。

亞太議會和多位民權領袖要求該團體立刻停止散發這張海報,他們在會上指,這張海報利用社會悲劇來達到政治目的,行為令人憤怒,同時認為這種宣傳手段充滿種族主義,他們指這是一個威嚇和誤導選民的行為。

舊金山大學法律及移民研究教授鄧新源 (Bill Ong Hing) 說︰「我想讓你知道,當我第一次看到那張圖片時,它立刻讓我想起了許多導致反華情緒的圖片。」

鄧新源指,今年5月是排華法案140周年,看到這張海報,令他想起美國排華時期的相片,他反對所有種族仇恨和色彩的政治宣傳。

前任舊金山估值官及市參事鄧式美說︰「這張海報是將我們舊金山民選官員穿上中山裝,就是想揭起部份人對恐懼中國的情緒,要來反中或反共心態,對待這個罷免選舉,對我們華人來說,是充滿種族主義的行動。」

鄧孟詩說︰「他們的宗旨是嬴取選舉,為了嬴取,什麼都會做,做到盡,沒有底線,這是政治目的,我知道競選是政治化,但政治化到這個程度,將中國人扔到海裏和車底內,那是否應該聽取他們,我覺得不應該。」

而另一方面,主張罷免地檢官博徹思的組織Safer SF Without Boudin主席Mary Jung發表聲明,就指不知道海報設計者是誰,她表示海報不是屬於Safer SF的創作,她呼籲製作和分發海報的人立即停止並撤回海報,同時表示會盡快與亞太議會聯繫。

