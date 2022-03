【KTSF】

人口普查局承認,在2020年的普查漏計了許多拉美裔、原住民和非洲裔。

雖然人口普查普遍高估白人而低估少數族裔,但統計局2020年普查報告的差異,遠高於2010年。

例如全國拉美裔人口被低估的數目,較十年前的人口普查多三倍。

星期四公佈的種族估算,是根據統計局在人口普查後做的調查,這是一項用於檢查普查總體準確性的後續行動。

人口普查局解釋說,2020年的人口普查面臨前所未有的挑戰,包括新型肺炎疫情、颶風和山火。

當年特朗普政府曾企圖在人口普查裡面增加關於公民身份的問題,雖然最後不成功,但可能已導致數以千計的無證移民不敢參加普查。

