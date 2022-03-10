俄烏戰事被炮火洗禮 居民被迫暫住防空洞

March 10, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Mirek Pruchnicki / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

俄烏戰事中，被炮火洗禮，位於烏克蘭南部戰略港口城市，馬里烏波爾附近的村落，當地的烏克蘭武裝部隊，與叛軍作戰，許多居民被迫暫住防空洞，究竟居民的生活如何？

這個烏克蘭女人在炮火襲擊前剛剛渡過60歲，她正準備前往首都基輔，然後到埃及渡假，但炮火打亂她的計劃，她生日那天唯有在防空洞渡過。

可以見到周圍都是瓦礫，被炮火摧毀，她說不知如何修補，回憶起遭炮火襲擊時，她藏匿在一個角落，她發夢都估不到，以為這些都不是真的。

居民Larisa Kravtsova說︰「我以為屋頂會被毀，我走到一個角落躲避，我不知這是否真實（世界），這是21世紀，我不知道。」

她的屋被摧毀，她的女兒和孫在基輔，也遇到空襲。

俄烏戰事兩星期以來，有超過200萬人逃離家園，俄軍在南部控制部份地區，但至今仍然與烏軍激烈戰鬥，有部份城市無電，糧食和藥物也短缺。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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