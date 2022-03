俄烏戰事被炮火洗禮 居民被迫暫住防空洞

【KTSF 張麗月報導】

俄烏戰事中,被炮火洗禮,位於烏克蘭南部戰略港口城市,馬里烏波爾附近的村落,當地的烏克蘭武裝部隊,與叛軍作戰,許多居民被迫暫住防空洞,究竟居民的生活如何?

這個烏克蘭女人在炮火襲擊前剛剛渡過60歲,她正準備前往首都基輔,然後到埃及渡假,但炮火打亂她的計劃,她生日那天唯有在防空洞渡過。

可以見到周圍都是瓦礫,被炮火摧毀,她說不知如何修補,回憶起遭炮火襲擊時,她藏匿在一個角落,她發夢都估不到,以為這些都不是真的。

居民Larisa Kravtsova說︰「我以為屋頂會被毀,我走到一個角落躲避,我不知這是否真實(世界),這是21世紀,我不知道。」

她的屋被摧毀,她的女兒和孫在基輔,也遇到空襲。

俄烏戰事兩星期以來,有超過200萬人逃離家園,俄軍在南部控制部份地區,但至今仍然與烏軍激烈戰鬥,有部份城市無電,糧食和藥物也短缺。

