汽油價格持續上漲 卡車司機說快扛不住（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

汽油價格持續上漲，對民眾的生活造成了非常大的影響，加油現在變成一件令人頭痛的事情。

油價的上漲幅度令人瞠目結舌，對於消費者來說，面對通貨膨脹和物價上漲，荷包的壓力好大。

加州大學經濟學教授Michael Jones說︰「我認為消費者知道在現實中，短期內是無能為力的，他們將不得不開始做出調整。」

專家還表示，感受到成本上升的不僅僅是消費者。

Jones說︰「企業無法承擔這些成本，他們將不得不將這些支出轉嫁給消費者，我們已經看到價格上漲了，我們將看到的是食品成本上升，運輸成本上升。」

卡車司機也倍感壓力。

卡車車主/運營商Tarik Kaljanac說︰「我已經與我的和我認識的調度員談過，他們會與經紀人討論提高價格，因為雖然卡車運輸的價格保持不變，但汽油價格上漲了。」

柴油價格也在飛漲，卡車司機說他們快扛不住了。

卡車司機Michael Jernigan說︰「這真的讓我們幹不下去了。」

Jernigan開著他的卡車走遍美國各州，他表示，很多卡車司機提前退休或離開公司，因為卡車生意很難賺錢。

Jernigan說︰「如果不是我們卡車司機，你們就什麼都沒有。」

他最近一次加滿油箱花了600多美元，比以往多花了200美元。

Kaljanac說︰「這太瘋狂了，我今天剛和我的妻子和我的岳父談起，油價比上週貴了一塊錢甚至一塊半。」

專家也表示，涓滴效應讓消費者，非常關注他們的財務狀況。

Jones說︰「擔憂在於你會開始看到股市回調，你開始看到的不僅是對錢包的影響，而且你會在401k中看到影響，也會影響其他方面，也許你還會看到房地產市場出現回調。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。