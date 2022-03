汽油價格持續上漲 卡車司機說快扛不住（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

汽油價格持續上漲,對民眾的生活造成了非常大的影響,加油現在變成一件令人頭痛的事情。

油價的上漲幅度令人瞠目結舌,對於消費者來說,面對通貨膨脹和物價上漲,荷包的壓力好大。

加州大學經濟學教授Michael Jones說︰「我認為消費者知道在現實中,短期內是無能為力的,他們將不得不開始做出調整。」

專家還表示,感受到成本上升的不僅僅是消費者。

Jones說︰「企業無法承擔這些成本,他們將不得不將這些支出轉嫁給消費者,我們已經看到價格上漲了,我們將看到的是食品成本上升,運輸成本上升。」

卡車司機也倍感壓力。

卡車車主/運營商Tarik Kaljanac說︰「我已經與我的和我認識的調度員談過,他們會與經紀人討論提高價格,因為雖然卡車運輸的價格保持不變,但汽油價格上漲了。」

柴油價格也在飛漲,卡車司機說他們快扛不住了。

卡車司機Michael Jernigan說︰「這真的讓我們幹不下去了。」

Jernigan開著他的卡車走遍美國各州,他表示,很多卡車司機提前退休或離開公司,因為卡車生意很難賺錢。

Jernigan說︰「如果不是我們卡車司機,你們就什麼都沒有。」

他最近一次加滿油箱花了600多美元,比以往多花了200美元。

Kaljanac說︰「這太瘋狂了,我今天剛和我的妻子和我的岳父談起,油價比上週貴了一塊錢甚至一塊半。」

專家也表示,涓滴效應讓消費者,非常關注他們的財務狀況。

Jones說︰「擔憂在於你會開始看到股市回調,你開始看到的不僅是對錢包的影響,而且你會在401k中看到影響,也會影響其他方面,也許你還會看到房地產市場出現回調。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。