布里德發表市情咨文 指舊金山仍面對住屋和犯罪問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週三發表市情咨文時,指出舊金山從疫情中復甦,但該市仍舊面對例如住屋和犯罪等問題。

市長布里德週三在Mission Rock區,在新住屋項目旁邊的戶外空地發表市情咨文,她先是提到上個月罷免校區委員的選舉中,顯示必須聽取民意,校區必須為學生和家長做事。

布里德指出,市內的治安問題使得許多人感到不安全。

布里德說︰「亞裔年長人士不敢外出,田德隆區的家庭,受到當地毒販、街上不當行為和暴力的干擾,灣景區的家庭生活在隨意的槍支暴力之中,屋主遭破門行竊後,要再度堅固車庫,小商業的業主,必須經常掃掉玻璃碎片和清除塗鴉。」

舊金山目前有1,630名警員,比3年前少了150人,比獨立分析報告稱,所需要的警員人數少540人,因此需要增加警員訓練班。

而在住屋方面,布里德指出,她在兩年前設下每年建5千個單位的目標,2020年建了4,400,2021年建了4,600,但是過程也遇到阻撓,布里德表示,建新房屋並不只是在東部地區,而應該是在整個城市。

布里德說︰「我們必須除去每個步驟都出現的阻撓主義。」

布里德表示,將在11月的選舉中,讓選民表決她提出的建屋修正議案,她有信心選民會支持她在全市增建房屋的計劃。

