舊金山週五起取消出示疫苗證明規定（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)衛生局宣布星期五開始,取消出示疫苗證明的規定,室內堂食的顧客不再需要出示接種新型肺炎疫苗的證明。

星期五3月11日開始,顧客到舊金山的餐館或酒吧室內用餐,或到健身室時,不再需要出示疫苗證明或陰性檢測證明。

不過衛生局強調,商戶有權自行決定繼續要求顧客出示有關的證明,以及要求顧客佩戴口罩。

而根據州府的指引,所有參加1000人或以上室內大型活動的人士,仍然需要出示接種新型肺炎疫苗證明,或陰性檢測證明。

舊金山衛生局表示,市內確診數字,以及因新型肺炎而要住院的人數持續減少,目前7日平均每日新增確診個案是110宗,較1月時2400宗大幅下降,住院人數由1月時高峰的280多人,減少至目前58人,當局強調接種疫苗和加強劑,仍然是對抗新冠病毒最有效的方法,而佩戴口罩可加強保障,尤其可以保護免疫力低的人士。

去年8月,舊金山是全國第一個城市要求市民出示疫苗證明。

