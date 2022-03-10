舊金山週五起取消出示疫苗證明規定（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）衛生局宣布星期五開始，取消出示疫苗證明的規定，室內堂食的顧客不再需要出示接種新型肺炎疫苗的證明。

星期五3月11日開始，顧客到舊金山的餐館或酒吧室內用餐，或到健身室時，不再需要出示疫苗證明或陰性檢測證明。

不過衛生局強調，商戶有權自行決定繼續要求顧客出示有關的證明，以及要求顧客佩戴口罩。

而根據州府的指引，所有參加1000人或以上室內大型活動的人士，仍然需要出示接種新型肺炎疫苗證明，或陰性檢測證明。

舊金山衛生局表示，市內確診數字，以及因新型肺炎而要住院的人數持續減少，目前7日平均每日新增確診個案是110宗，較1月時2400宗大幅下降，住院人數由1月時高峰的280多人，減少至目前58人，當局強調接種疫苗和加強劑，仍然是對抗新冠病毒最有效的方法，而佩戴口罩可加強保障，尤其可以保護免疫力低的人士。

去年8月，舊金山是全國第一個城市要求市民出示疫苗證明。

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