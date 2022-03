【KTSF】

最新的國會撥款法案,將不會延長公立學校的免費午餐計劃。

免費午餐原本只是提供給低收入家庭學生,但在疫情爆發時,聯邦政府發出免費午餐豁免令,容許學校提供免費午餐給所有學生,學校不需要核實家庭收入,同時讓隔離中或遙距上課的學生,在區內學校領取午餐盒。

研究指出,在疫情之前,大約有2千萬學生享用免費午餐,現在大約3千萬學生領取免費午餐。

有國會議員想延長免費午餐豁免令多一年,令學校和學生有充裕的時間準備,和適應到疫情前的午餐計劃要求。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。