【KTSF 毛皓延報導】

一名60多歲華裔婦女,上週六在東灣奧克蘭(屋崙)一間老人公寓外的停車場遇劫,被賊人搶走手袋,受害人受輕傷。

警方表示,案發於3月5日晚上大約7時半,於奧克蘭28街200號路段一間老人公寓外的停車場。

從閉路電視畫面看見,一名著黑衣的男子靠近受害人,試圖搶走其手袋,雙方拉扯期間,60多歲的受害人更被摔在地上,其後受害人的手袋被搶走,匪徒登上接應的車離開。

受害人接受ABC7號台記者訪問時表示,事件中她手部擦傷,沒有大礙,她認為因為她是亞裔,所以成為賊人的目標,又指自從奧克蘭華埠罪案率上升後,她變得害怕出門。

警方正調查案件,呼籲有線索的市民聯繫警方搶劫案調查組,電話是(510) 238-3326。

