全球首例豬心移植的美國病人死亡

兩個月前接受全球首例豬心移植的美國病人死亡,死因有待調查,醫生指豬心移植後成功運作供血,顯示異種器官移植可行。

醫院公開的片段可見,57歲的本內特接受豬心移植後5個星期,似乎慢慢康復,有精神一邊接受物理治療,一邊觀看美式欖球超級碗賽事,又經常說想回家看看寵物犬。不過本內特情況日前開始惡化,延至周二死亡,院方表示他臨終前接受紓緩治療,可跟家人溝通。

本內特患有嚴重心臟病,去年底起要靠儀器維持生命,但身體已虛弱到不適宜做任何人體器官移植手術,移植基因改造豬心是他最後的機會,醫生於是在1月初替他做手術。

用的豬心來自基因改造豬,透過基因編輯技術移除4個基因,避免移植後出現急性排斥和繼續生長變大,又加入6個人體基因,讓器官更能適應人體免疫系統。院方稱數天後新移植的豬心已運作供血,本內特在手術後數周情況都不錯,沒有排斥反應。

豬有不少部位過往已廣泛用於人體移植手術,例如心瓣和皮膚,去年美國亦有醫生成功移植豬腎到腦死亡的人體,本內特這次異種移植手術,豬心成功運作,他的生命亦得以延續已一大突破,為等待器官移植的病人帶來希望。

負責手術的醫生表示,本內特手術前已知悉屬實驗性質,存在未知風險,雖然他兩個月後離世,但手術過程為醫學界提供寶貴的參考,有助日後改善技術。本內特兒子感謝醫生團隊的創新和努力,希望爸爸的案例不是終結,而是象徵希望的開始。

