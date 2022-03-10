全球首例豬心移植的美國病人死亡

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兩個月前接受全球首例豬心移植的美國病人死亡，死因有待調查，醫生指豬心移植後成功運作供血，顯示異種器官移植可行。

醫院公開的片段可見，57歲的本內特接受豬心移植後5個星期，似乎慢慢康復，有精神一邊接受物理治療，一邊觀看美式欖球超級碗賽事，又經常說想回家看看寵物犬。不過本內特情況日前開始惡化，延至周二死亡，院方表示他臨終前接受紓緩治療，可跟家人溝通。

本內特患有嚴重心臟病，去年底起要靠儀器維持生命，但身體已虛弱到不適宜做任何人體器官移植手術，移植基因改造豬心是他最後的機會，醫生於是在1月初替他做手術。

用的豬心來自基因改造豬，透過基因編輯技術移除4個基因，避免移植後出現急性排斥和繼續生長變大，又加入6個人體基因，讓器官更能適應人體免疫系統。院方稱數天後新移植的豬心已運作供血，本內特在手術後數周情況都不錯，沒有排斥反應。

豬有不少部位過往已廣泛用於人體移植手術，例如心瓣和皮膚，去年美國亦有醫生成功移植豬腎到腦死亡的人體，本內特這次異種移植手術，豬心成功運作，他的生命亦得以延續已一大突破，為等待器官移植的病人帶來希望。

負責手術的醫生表示，本內特手術前已知悉屬實驗性質，存在未知風險，雖然他兩個月後離世，但手術過程為醫學界提供寶貴的參考，有助日後改善技術。本內特兒子感謝醫生團隊的創新和努力，希望爸爸的案例不是終結，而是象徵希望的開始。

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