俄烏戰爭歷時兩週 烏克蘭抵抗力遠高於預期

【KTSF 朱慧琪報導】

俄烏戰爭已經打了兩週，俄軍進展遠比預期少，而烏克蘭的抵抗力就遠高於預期，實際上烏克蘭的士兵，很多都不是職業軍人、是普通人，當中有一對父子。

64歲的Mykola Matulevskiy是退休的功夫教練，目前他與36歲兒子Kostyantin，一同加入國土防衛隊。

Kostyantin的妻子與三個女兒，現時都已經離開了首都基輔，為甚麼他們要加入防衛隊呢？

Kostyantin說︰「事關孩子，我的孫女，我兒子有三個女兒，他們必須有一個前程。」

Mykola說自己大半世人都生活在蘇聯，他非常清楚什麼是蘇聯，好像俄羅斯總統普田，建議他們回到蘇聯接受俄羅斯統治，他就不願意，他不希望他的兒子以至所有烏克蘭人，都回到俄羅斯統治之下。

他強調烏克蘭是他們的祖國，他們首先要保衛祖國。

一群國土防衛隊員，週三在聶伯河旁的一個公園裡練習，他們同樣不是職業軍人，而是被徵召入伍的普通人。

他們同樣會好像軍隊一樣立正呼喊︰「榮耀歸於烏克蘭。」

期間，Mykola模擬如何使用RPG火箭筒，他們會向隊員解釋如何握住機關槍，亦都有軍醫教官教他們急救。

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