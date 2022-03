俄烏戰爭歷時兩週 烏克蘭抵抗力遠高於預期

【KTSF 朱慧琪報導】

俄烏戰爭已經打了兩週,俄軍進展遠比預期少,而烏克蘭的抵抗力就遠高於預期,實際上烏克蘭的士兵,很多都不是職業軍人、是普通人,當中有一對父子。

64歲的Mykola Matulevskiy是退休的功夫教練,目前他與36歲兒子Kostyantin,一同加入國土防衛隊。

Kostyantin的妻子與三個女兒,現時都已經離開了首都基輔,為甚麼他們要加入防衛隊呢?

Kostyantin說︰「事關孩子,我的孫女,我兒子有三個女兒,他們必須有一個前程。」

Mykola說自己大半世人都生活在蘇聯,他非常清楚什麼是蘇聯,好像俄羅斯總統普田,建議他們回到蘇聯接受俄羅斯統治,他就不願意,他不希望他的兒子以至所有烏克蘭人,都回到俄羅斯統治之下。

他強調烏克蘭是他們的祖國,他們首先要保衛祖國。

一群國土防衛隊員,週三在聶伯河旁的一個公園裡練習,他們同樣不是職業軍人,而是被徵召入伍的普通人。

他們同樣會好像軍隊一樣立正呼喊︰「榮耀歸於烏克蘭。」

期間,Mykola模擬如何使用RPG火箭筒,他們會向隊員解釋如何握住機關槍,亦都有軍醫教官教他們急救。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。