新冠疫情兩周年 傳染病專家談未來走向

【KTSF】

隨著我們與病毒共存,如何繼續保護我們的親人和社區,以及病毒之後會如何發展,聽聽專家的看法。

Kaiser醫療中心趁疫情兩周年舉行網上分享會,傳染病專家兼執行副總裁 Stephen Parodi,在會上談及隨著與病毒共存的生活,如何繼續保護我們的親人和社區,以及病毒之後的發展。

他說,超過80%的5歲及以上的北加州Kaiser Permanente會員接種了新型肺炎疫苗,超過170萬的人打了加強針。

Parodi說︰「關鍵和重要的第一件事是,我們需要繼續努力讓更多的人接種疫苗,要接種完整疫苗和加強劑,我們知道它可以預防重症,事實上,最新的Omicron疫情,我們看到基本上是接種疫苗,和加強針的人呈現了這種情況,並使其成為普通感冒,而不是嚴重疾病。」

Mark Wallace牧師在2020年4月因染疫而住院28天,他指當時的他需要使用呼吸機和插喉才可以呼吸,回想起是一個可怕的過程,他呼籲每個人都應該接種疫苗。

Parodi就指,從這次流行汲取的經驗,他認為需要對公共衛生系統進行投資,包括人員和資訊科技工具,以便未來有關公共衛生的資訊,可以傳播得更快、更準確,同時需要加強Kaiser的衛生系統與公共衛生系統,及社區衛生系統的聯繫,從而讓民眾獲得重要的醫療資訊,及早採取行動。

他說,每年的流感是季節性的,所以我們都知道冬天是流感激增的時候,他指隨著新冠病毒變異,我們以後會定期看到激增和低水平的時候,所以作為醫療保健系統需要做好兩手準備。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。