一列從舊金山(三藩市)出發向南行的Caltrain火車,早上10時半左右,在中半島San Bruno與一輛建築用的火車相撞。

意外現場位於San Felipe Avenue夾Huntington Avenue,現場起火並冒出濃煙,有報導指出貨車司機需要送院治療。

Caltrain目前暫停所有南行線列車,北行的列車在Millbrae停站,乘客需要乘坐其他交通工具,駕駛者應避免前往意外現場。

