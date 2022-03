【KTSF】

拜登總統週三簽署一項行政命令,指示財政部等各個相關政府部門提出電子貨幣的政策與規則。

拜登要求財政部在180日內會同國務院、司法部、商務部及國土安全部等,提交未來貨幣和支付系統的報告,包括推動廣泛接受數字資產的條件,以及央行數字貨幣對美國金融系統、支付系統現代化、經濟增長及國家安全的影響。

這項行政命令在時機上頗為敏感,因為各界都正在密切關注,俄國是否會利用加密電子貨幣來逃避國際的制裁。

