俄軍炮火擊中烏克蘭一兒童醫院 至少17傷

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯入侵烏克蘭第14日，俄軍的炮火擊中基輔一間兒童醫院，造成至少17人受傷，烏克蘭總統澤連斯基指責俄國無人性，另一個令人關注的發展是，波蘭提議向烏克蘭提供米格戰機，但美國國防部拒絕了這個計劃，理由是波蘭這個計劃有高風險。

波蘭原先計劃將28架俄製米格29戰機轉交給美國，然後由美國將戰機提供給烏克蘭，不過美國軍方高層評估之後認為，雖然透過第二個國家將戰機交付烏克蘭，但仍然帶來高度風險，會將戰事進一步升級，可能會惹來俄羅斯強烈報復，況且俄國是擁有核武的國家。

美國又認為，就算烏克蘭得到這批米格戰機，都不會大大提高烏克蘭空軍的作戰效率。

國防部發言人指出，美國正尋求其他選項，向烏克蘭提供更關鍵的軍事設施，來保護烏克蘭的防空和反裝甲武器系統。

美軍歐洲司令部發表聲明說，美國將會在波蘭部署兩套愛國者導彈防禦系統，為美國、盟友部隊和北約領土提供保護，以及抵擋俄烏戰事的威脅，目前波蘭是北約和歐盟成員國，至今接收了過百萬名烏克蘭難民。

俄軍已經向烏克蘭發射了最少670枚導彈，令人擔心導彈有可能錯誤擊落在波蘭。

此外，美國國防部又說，個別北約成員國可以自行決定向烏克蘭提供何援助，但如果牽涉戰機的話，沒有美國的支持就大有問題。

另外，美國警告說，俄羅斯國防部指控烏克蘭可能計劃發動化學武器的嫁禍行動，但其實可能是俄國正準備在烏克蘭使用化學或生物武器，白宮發言人指，俄國的指控是荒謬的，美國也聽聞中國官方對這個陰謀論的回應，但各方應該提高警覺。

在戰事方面，俄軍週三空襲南部城市馬里烏波爾一間婦產與兒童醫院，造成至少17人受傷，醫院嚴重損毀，烏克蘭總統澤連斯基質問，俄國為何要攻擊一間醫院。

澤連斯基說︰「兒童醫院？產房？為什麼它們對俄羅斯聯邦構成威脅？俄羅斯聯邦是什麼國家，害怕醫院，害怕產科病房，並摧毀它們。」

世衛組織確認，俄軍至今一共對烏克蘭的醫療目標發動18次襲擊。

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