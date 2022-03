俄軍炮火擊中烏克蘭一兒童醫院 至少17傷

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯入侵烏克蘭第14日,俄軍的炮火擊中基輔一間兒童醫院,造成至少17人受傷,烏克蘭總統澤連斯基指責俄國無人性,另一個令人關注的發展是,波蘭提議向烏克蘭提供米格戰機,但美國國防部拒絕了這個計劃,理由是波蘭這個計劃有高風險。

波蘭原先計劃將28架俄製米格29戰機轉交給美國,然後由美國將戰機提供給烏克蘭,不過美國軍方高層評估之後認為,雖然透過第二個國家將戰機交付烏克蘭,但仍然帶來高度風險,會將戰事進一步升級,可能會惹來俄羅斯強烈報復,況且俄國是擁有核武的國家。

美國又認為,就算烏克蘭得到這批米格戰機,都不會大大提高烏克蘭空軍的作戰效率。

國防部發言人指出,美國正尋求其他選項,向烏克蘭提供更關鍵的軍事設施,來保護烏克蘭的防空和反裝甲武器系統。

美軍歐洲司令部發表聲明說,美國將會在波蘭部署兩套愛國者導彈防禦系統,為美國、盟友部隊和北約領土提供保護,以及抵擋俄烏戰事的威脅,目前波蘭是北約和歐盟成員國,至今接收了過百萬名烏克蘭難民。

俄軍已經向烏克蘭發射了最少670枚導彈,令人擔心導彈有可能錯誤擊落在波蘭。

此外,美國國防部又說,個別北約成員國可以自行決定向烏克蘭提供何援助,但如果牽涉戰機的話,沒有美國的支持就大有問題。

另外,美國警告說,俄羅斯國防部指控烏克蘭可能計劃發動化學武器的嫁禍行動,但其實可能是俄國正準備在烏克蘭使用化學或生物武器,白宮發言人指,俄國的指控是荒謬的,美國也聽聞中國官方對這個陰謀論的回應,但各方應該提高警覺。

在戰事方面,俄軍週三空襲南部城市馬里烏波爾一間婦產與兒童醫院,造成至少17人受傷,醫院嚴重損毀,烏克蘭總統澤連斯基質問,俄國為何要攻擊一間醫院。

澤連斯基說︰「兒童醫院?產房?為什麼它們對俄羅斯聯邦構成威脅?俄羅斯聯邦是什麼國家,害怕醫院,害怕產科病房,並摧毀它們。」

世衛組織確認,俄軍至今一共對烏克蘭的醫療目標發動18次襲擊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。