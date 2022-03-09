澤連斯基向英國國會發表演說 誓言作戰到底

【KTSF 張麗月報導】

俄烏戰事持續攻勢，傷亡人數也不斷上升，烏克蘭總統澤連斯基向英國國會發表演說，他誓言不會放棄繼續作戰到底。

澤連斯基透過視像，在英國國會下議院發表演說，他首先感謝西方給予的支持，他說烏克蘭不會向俄軍屈服，烏克蘭不會放棄和不會失敗，無論付出何代價，都會為國土繼續戰鬥。

他引用英國前首相丘吉爾的名言”我們將會奮戰到底”，他要求西方加大力度制裁俄羅斯，並且認清這個國家是一個恐怖主義國家。

澤連斯基承認，戰爭的代價高昂，俄羅斯的導彈襲擊，已經導致數以百計平民死亡，當中包括兒童。

英國下議院座無虛席，議員聆聽澤連斯基從基輔戰爭現場傳來的演講，最後全場起立，熱烈鼓掌。

另外，美國多個情報機構的主管，在國會眾議院情報委員會作證，他們警告說，在俄烏戰事未結束之前，攻勢有可能更加猛烈和兇狠。

雖然俄軍裝備比烏克蘭優良，但烏克蘭全民抗敵、士氣高昂，加上獨狼式的單兵作戰，靈活打城市游擊戰，摧毀俄軍許多坦克與裝甲車。

俄軍未能速戰速決，至今也未能控制烏克蘭最大城市，因此當戰爭處於膠著狀態時，俄國總統普田可能感到憤怒沮喪，他為了尋求走出戰爭，唯有加大力度攻擊，傷亡也在所不惜。

由於俄羅斯擁有核武，因此有分析認為，應要認真看待普田所講的說話。

另外，歐洲也有分析指出，目前俄國在烏克蘭開闢的所謂人道走廊模式，就是效法敘利亞內戰模式，用意就是逼所有人撤離到俄國或白俄，或取道俄國與白俄，時限一過就會將所有留下的居民當做戰鬥分子看待，正如敘利亞阿薩德的部隊，將未能或不願撤離戰區的民眾，全部當做聖戰分子。

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