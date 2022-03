澤連斯基向英國國會發表演說 誓言作戰到底

【KTSF 張麗月報導】

俄烏戰事持續攻勢,傷亡人數也不斷上升,烏克蘭總統澤連斯基向英國國會發表演說,他誓言不會放棄繼續作戰到底。

澤連斯基透過視像,在英國國會下議院發表演說,他首先感謝西方給予的支持,他說烏克蘭不會向俄軍屈服,烏克蘭不會放棄和不會失敗,無論付出何代價,都會為國土繼續戰鬥。

他引用英國前首相丘吉爾的名言”我們將會奮戰到底”,他要求西方加大力度制裁俄羅斯,並且認清這個國家是一個恐怖主義國家。

澤連斯基承認,戰爭的代價高昂,俄羅斯的導彈襲擊,已經導致數以百計平民死亡,當中包括兒童。

英國下議院座無虛席,議員聆聽澤連斯基從基輔戰爭現場傳來的演講,最後全場起立,熱烈鼓掌。

另外,美國多個情報機構的主管,在國會眾議院情報委員會作證,他們警告說,在俄烏戰事未結束之前,攻勢有可能更加猛烈和兇狠。

雖然俄軍裝備比烏克蘭優良,但烏克蘭全民抗敵、士氣高昂,加上獨狼式的單兵作戰,靈活打城市游擊戰,摧毀俄軍許多坦克與裝甲車。

俄軍未能速戰速決,至今也未能控制烏克蘭最大城市,因此當戰爭處於膠著狀態時,俄國總統普田可能感到憤怒沮喪,他為了尋求走出戰爭,唯有加大力度攻擊,傷亡也在所不惜。

由於俄羅斯擁有核武,因此有分析認為,應要認真看待普田所講的說話。

另外,歐洲也有分析指出,目前俄國在烏克蘭開闢的所謂人道走廊模式,就是效法敘利亞內戰模式,用意就是逼所有人撤離到俄國或白俄,或取道俄國與白俄,時限一過就會將所有留下的居民當做戰鬥分子看待,正如敘利亞阿薩德的部隊,將未能或不願撤離戰區的民眾,全部當做聖戰分子。

