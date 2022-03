美國拒為波蘭轉交米格戰機到烏克蘭

【有線新聞】

波蘭同意向烏克蘭轉讓全部米格-29戰機,但提出先將戰機交到美國位於德國的空軍基地,由華府處理。美國拒絕提議,認為不可行。

面對烏克蘭要求西方提供戰機對抗俄羅斯,美國稱會研究與波蘭合作,由波蘭提供烏軍熟悉操作的蘇俄戰機。

波蘭周二表示,可將全數米格-29戰機免費轉讓予烏克蘭,已準備好即時部署到美國在德國的拉姆施泰因空軍基地,由美國處理,還呼籲擁有同型戰機的其他北約成員仿效。

波蘭又要求美國提供有相應作戰能力的二手戰機,早前有報道指,美國會向波蘭提供F-16作填補。波蘭未有將戰機直接交予烏克蘭,總理莫拉維茨基強調波蘭無意參戰,所以提供攻擊性武器這個舉措應由整個北約一致決定,不會自行採取行動。

美國國防部發言人指波蘭的提議不可行,會繼續與波蘭及其他北約盟友商討有關的後勤問題,消息指波蘭事前無與美國談及此計劃,

即使國務卿布林肯日前到訪當地也沒討論到,而副總統賀錦麗周四將出訪波蘭和羅馬尼亞,聚焦討論應對俄羅斯的跟進行動。

俄羅斯曾警告,任何國家為烏克蘭空軍提供協助會視為參與衝突,但分析指若美國介入,俄方未必想與美國直接交戰。

