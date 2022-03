烏克蘭寒流或令俄軍車隊補給不足陷困境

【有線新聞】

俄羅斯入侵烏克蘭兩星期,在首都基輔附近推進沒有明顯進展,一股冷鋒未來數日影響當地,氣溫會跌至攝氏零下20度。軍事顧問指,俄軍坦克可能因為補給不足而變成「雪櫃」。

首都基輔和東北部哈爾科夫部分地區已經積雪,未來幾日晚間氣溫只有攝氏零下10度,加上風寒效應,體感溫度會跌至零下20度,對入侵的俄軍來說作戰更艱難。

近日網上已有很多片段看到,俄軍軍車、武器在雪地中無人看管。有烏克蘭軍方顧問指,俄軍沒想到踏入春天仍會遇上這樣低溫,沒有心理準備應付極地戰爭的士兵士氣會受挫。如果熄掉引擎,坦克只會是40噸重的雪櫃,直指若補給未能及時跟上,士兵不會蠢到留在車內等死,估計將會有愈來愈多俄兵拋下裝備、棄車到附近暫避。

在基輔外圍延綿60多公里的俄軍車隊已推進到首都外的軍事機場,滯留在長龍的坦克和軍車為了保暖而長期不熄火令燃料消耗更快。

莫斯科一再強調軍事行動按計劃進行,不過英國情報指俄軍物流受阻,美國亦估計俄軍動用的軍備中已有近一成損毀,預料寒潮會進一步打擊俄軍攻勢。

與此同時,烏克蘭老百姓都受到戰事和寒流夾擊,生活更困苦。撤離的平民亦要冒寒長途跋涉,多個受圍攻的城市更是斷水斷。

俄羅斯發放片段,稱在哈爾科夫派發人道物資,不過當地同時受俄軍猛烈轟炸,市內處處可見頹垣敗瓦。

