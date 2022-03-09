烏克蘭多個社區遭俄軍圍攻 數以百萬計平民冒死逃亡

【KTSF 韓千繪報導】

在俄羅斯持續不斷的襲擊中，烏克蘭許多社區遭到圍攻，數以百萬計的平民冒死逃亡，在烏克蘭總統澤連斯基懇請西方提供更多援助的同時，美國和歐洲盟友也正在緊盯俄羅斯總統普亭的動線，為戰爭的走勢劃定紅線。

隨著俄羅斯在烏克蘭的攻擊加劇，人道主義危機日益加深。

烏克蘭難民Volodymir Chumakov說︰「無法忍受這種恐怖。」

烏克蘭當局表示，俄羅斯在Sumy市的空襲中，至少造成21名平民喪生，本週早些時候，疏散平民的幾次嘗試均告失敗，西方領導人指責俄羅斯軍隊炮火瞄準了預先設定的安全路線。

北約秘書長Jens Stoltenberg說︰「針對平民是戰爭罪行，完全不能接受。」

根據聯合國的數據，自俄烏戰爭開始以來，已有近500名平民被殺，但官員們認為實際數字甚至會更高，有超過200萬難民已經逃離烏克蘭。

聯合國難民署署長Filippo Grandi說︰「自二戰以來，我們在歐洲從未見過如此之快的危機升級。」

烏克蘭總統澤連斯基指責西方國家未有設立禁飛區。

澤連斯基說︰「過錯在於侵略者，但責任在於那些仍未從俄羅斯殺手手中，保護烏克蘭天空的人。」

面對一個擁有核武器的俄羅斯，美國和歐洲必須慎重。

拜登總統週二通過禁止俄羅斯能源進口來加大，針對俄羅斯的經濟制裁，同時北約仍排除在烏克蘭上空設立禁飛區的可能。

Stoltenberg說︰「我們有責任確保衝突不會升級，並蔓延到烏克蘭以外，那將更加危險、更具破壞性，甚至造成更多死傷。」

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