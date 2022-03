【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)一名幫派分子,涉嫌將一把上滿了子彈的手槍,以及一個大容量彈夾,放在他一歲半大的兒子背著的背包裡面,這名疑犯和他同行的女朋友面對危害兒童以及多項嚴重控罪。

舊金山警方一名指揮官發推文揭露案件,而警方週二也證實,上星期五中午12時左右,在Daly City Junipero Serra大道1900號路段調查一宗案件,執行針對一名幫派分子的拘捕令,期間看見35歲疑犯和25歲女朋友,以及一個歲半大的男童從戲院裡出來,疑犯當場被捕。

警方後來在男童背著的背包裡,發現一把上滿子彈的手槍,和一個容量很大,可載30發子彈的彈匣,背包裡面還有零食和尿片。

男女疑犯都是舊金山居民,兩人面對多項嚴重控罪,包括危害兒童的罪名。

