俄羅斯入侵烏克蘭,再有多間國際企業向俄羅斯採取杯葛行動。

連鎖咖啡店星巴克宣布暫停在俄羅斯所有商業活動,包括產品運送,超過130間門市暫停營業。

麥當勞亦宣布暫時關閉在俄羅斯國內840多間餐廳。另外,可口可樂和百事可樂分別發表聲明,暫時停止在俄羅斯的業務。

英國加強制裁俄羅斯授權執法人員扣留與俄羅斯有連繫的飛機,據報扣查了一架飛機。

報道指該架於盧森堡註冊的私人飛機飛抵英國漢普郡後被扣查,當局正調查機主是否俄羅斯人,以及是否有俄羅斯人藉此繞過制裁入境。

英國早前已下令禁止俄羅斯飛機進入領空,周三進一步收緊制裁打擊俄羅斯公民以第三國註冊的包機入境,當局又禁止出口航天相關的科技、服務至俄羅斯,形容措施可進一步打擊俄羅斯經濟以及克里姆林宮親信。

