【KTSF】

廉價航空公司Breeze Airways宣佈,5月起於舊金山(三藩市)國際機場開始營運,提供4條內陸航線。

去年5月成立的Breeze航空,將會由5月25日起於舊金山國際機場陸續推出4條新的內陸直飛航線至四個城市,目的地包括維珍尼亞州Richmond、南卡羅來納州Charleston、肯塔基州Louisville及南加州的San Bernardino。

舊金山市長布里德指,Breeze航空公司選擇與舊金山國際機場合作,顯示舊金山作為旅遊及商業中心的地位。

布里德並指,這個合作關係,將會建立與四個主要城市的經濟聯繫,有益灣區整體發展。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。