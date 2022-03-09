Santa Clara縣議會擬立法禁「鬼槍」（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣議會目前正在擬議禁止擁有、製造和裝配沒有編號，並可以自製，仍舊有殺傷力的「鬼槍」。

Santa Clara縣議會週二表決通過一項議案，讓地檢處和縣府律師研究禁止「鬼槍」，議案將禁止該縣居民擁有、製造或是裝配「鬼槍」。

一些“鬼槍”可以在網上訂購，並且自己裝配，或是用立體打印機複製，而因為這些「鬼槍」沒有編號，執法機構無法追查「鬼槍」的來源。

Santa Clara縣地檢處提供的數據顯示，近年來有越來越多的「鬼槍」被用在該縣的暴力犯罪活動中，去年警方搜獲有近三百枝「鬼槍」，而2015年只有四枝。

在加州聖地亞哥、洛杉磯和舊金山（三藩市），已經禁止印製和裝配「鬼槍」。

說：「此舉旨在改善公共安全，和對應槍枝暴力，將有四個步驟讓我們特別注意「鬼槍」問題上，我們不受州和聯邦法例的影響。」

地檢處和縣府律師將在4月19日向縣議會提供禁止「鬼槍」議案的細節。

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