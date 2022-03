Santa Clara縣議會擬立法禁「鬼槍」（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣議會目前正在擬議禁止擁有、製造和裝配沒有編號,並可以自製,仍舊有殺傷力的「鬼槍」。

Santa Clara縣議會週二表決通過一項議案,讓地檢處和縣府律師研究禁止「鬼槍」,議案將禁止該縣居民擁有、製造或是裝配「鬼槍」。

一些“鬼槍”可以在網上訂購,並且自己裝配,或是用立體打印機複製,而因為這些「鬼槍」沒有編號,執法機構無法追查「鬼槍」的來源。

Santa Clara縣地檢處提供的數據顯示,近年來有越來越多的「鬼槍」被用在該縣的暴力犯罪活動中,去年警方搜獲有近三百枝「鬼槍」,而2015年只有四枝。

在加州聖地亞哥、洛杉磯和舊金山(三藩市),已經禁止印製和裝配「鬼槍」。

說:「此舉旨在改善公共安全,和對應槍枝暴力,將有四個步驟讓我們特別注意「鬼槍」問題上,我們不受州和聯邦法例的影響。」

地檢處和縣府律師將在4月19日向縣議會提供禁止「鬼槍」議案的細節。

