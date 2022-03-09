San Mateo縣考慮加地稅集資應對氣候變化（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣正考慮是否在未來應對氣候變化的項目中，以增加徵收地稅的方式來籌集所需款項。

根據San Mateo縣日報的報導，縣官員關注三樣和氣候變化有關的問題：極度乾旱、增加的山火風險，和海平面上升，在對應這些問題上必須的經費，可以從增加地稅來支付。

一份縣府報告指出，因為氣候變化造成的問題，San Mateo縣會面對更高的水淹和山火風險，所以必須在減少風險的項目上，例如保護社區和基礎建設投錢。

縣官員和一間顧問公司從去年4月開始研究如何找來所需要的資金，去應對氣候變化項目。

縣官員將向市議會徵求83.5萬元，就在增稅項目向市民展開宣導與徵詢活動。

其中一個項目就是徵詢市民是否支持增加地稅，顧問公司必須從現在到6月之前，就這項目聯絡每一個縣中的家庭4到6次。

具體應對氣候變化的項目包括32個清除易燃的枯樹與枯枝等的項目，也減少縣內一些易燃樹木，而縣內東部和西部靠近海的地方，和相關城市共同制定方針應對水淹問題。

但是在做出關於加收地稅的決定之前，將徵詢市民的意見，看是否得到他們的支持。

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