San Mateo縣考慮加地稅集資應對氣候變化（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣正考慮是否在未來應對氣候變化的項目中,以增加徵收地稅的方式來籌集所需款項。

根據San Mateo縣日報的報導,縣官員關注三樣和氣候變化有關的問題:極度乾旱、增加的山火風險,和海平面上升,在對應這些問題上必須的經費,可以從增加地稅來支付。

一份縣府報告指出,因為氣候變化造成的問題,San Mateo縣會面對更高的水淹和山火風險,所以必須在減少風險的項目上,例如保護社區和基礎建設投錢。

縣官員和一間顧問公司從去年4月開始研究如何找來所需要的資金,去應對氣候變化項目。

縣官員將向市議會徵求83.5萬元,就在增稅項目向市民展開宣導與徵詢活動。

其中一個項目就是徵詢市民是否支持增加地稅,顧問公司必須從現在到6月之前,就這項目聯絡每一個縣中的家庭4到6次。

具體應對氣候變化的項目包括32個清除易燃的枯樹與枯枝等的項目,也減少縣內一些易燃樹木,而縣內東部和西部靠近海的地方,和相關城市共同制定方針應對水淹問題。

但是在做出關於加收地稅的決定之前,將徵詢市民的意見,看是否得到他們的支持。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。