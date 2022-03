【KTSF】

聖荷西週末發生一宗涉及行人的致命車禍。

聖荷西警方在週六傍晚6點40分接報,一部日產RogueSUV在McLaughlin Avenue南向行駛,在靠近Idelwood Drive路段時,撞到一名沒有在行人過道線過馬路的女子,該女子送院急救後星期日傷重不治。女司機當時有留在現場配合調查。

警方表示,車禍不涉及藥物或酒精,這是聖荷西今年第19宗致命車禍,也是第11個死亡的行人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。