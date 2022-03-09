紐森發表州情咨文 提醒大家民主非理所當然（視頻）

March 9, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

週二下午5點，加州州長紐森在Sacramento發表年度州情咨文。

在經歷了兩年的新型肺炎疫情和山火，以及去年夏天以壓倒性的票數避過罷免的紐森，在週二發表年度州情咨文，同時他今年正在競選連任。

在一開場，他表示好榮幸可以在國際婦女節的同日發表州情咨文，他指隨著烏克蘭繼續受到入侵，加州人此刻可以反思生活在一個民選領導人的制度下，大家可以以文明的方式解決社會分歧。

他又指出，多個有移民背景，在社會成功的人士，他指加州是充份實現民主，和可以為不同背景的人提供機會的地方，他又提醒大家民主不是理所當然。

紐森又提議停止增加今年加州的汽油稅，根據美國汽車協會的數據，上週末，全州平均汽油價格超過每加侖5美元，創下歷史最高平均水平，他又強調加州在能源清潔技術方面的重要性。

他指加州在電動汽車銷售和製造方面的主導地位，就是一個完美的例子，他又呼籲到2035年，在加州銷售的所有新車都實現零碳排放。

與此同時，他提到加州和全國範圍內無家可歸和犯罪問題，並強調了他會努力增加對有組織的零售盜竊行為提出起訴，讓槍支可以遠離街頭。

紐森指出，自疫情大流行開始以來，州府為58,000名無家可歸的加州人提供臨時和永久住所，但他補充說意識到還有更多工作要做。

在疫情方面，紐森指居家和口罩令雖然令人痛苦，但確實挽救了生命，他指加州新型肺炎死亡率遠低於任何其他大州，他又指儘管加州對疫情的限制在保守地區引起了軒然大波，並引起了許多商界的擔憂，但紐森說加州的GDP增長不僅超過美國其他地區，而且超過大多數的大型西方民主國家。

最後，紐森指擁抱多元化，尋求彼此的共通點，追求更大的聯繫，一直是加州的價值觀。

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