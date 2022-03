紐森發表州情咨文 提醒大家民主非理所當然（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

週二下午5點,加州州長紐森在Sacramento發表年度州情咨文。

在經歷了兩年的新型肺炎疫情和山火,以及去年夏天以壓倒性的票數避過罷免的紐森,在週二發表年度州情咨文,同時他今年正在競選連任。

在一開場,他表示好榮幸可以在國際婦女節的同日發表州情咨文,他指隨著烏克蘭繼續受到入侵,加州人此刻可以反思生活在一個民選領導人的制度下,大家可以以文明的方式解決社會分歧。

他又指出,多個有移民背景,在社會成功的人士,他指加州是充份實現民主,和可以為不同背景的人提供機會的地方,他又提醒大家民主不是理所當然。

紐森又提議停止增加今年加州的汽油稅,根據美國汽車協會的數據,上週末,全州平均汽油價格超過每加侖5美元,創下歷史最高平均水平,他又強調加州在能源清潔技術方面的重要性。

他指加州在電動汽車銷售和製造方面的主導地位,就是一個完美的例子,他又呼籲到2035年,在加州銷售的所有新車都實現零碳排放。

與此同時,他提到加州和全國範圍內無家可歸和犯罪問題,並強調了他會努力增加對有組織的零售盜竊行為提出起訴,讓槍支可以遠離街頭。

紐森指出,自疫情大流行開始以來,州府為58,000名無家可歸的加州人提供臨時和永久住所,但他補充說意識到還有更多工作要做。

在疫情方面,紐森指居家和口罩令雖然令人痛苦,但確實挽救了生命,他指加州新型肺炎死亡率遠低於任何其他大州,他又指儘管加州對疫情的限制在保守地區引起了軒然大波,並引起了許多商界的擔憂,但紐森說加州的GDP增長不僅超過美國其他地區,而且超過大多數的大型西方民主國家。

最後,紐森指擁抱多元化,尋求彼此的共通點,追求更大的聯繫,一直是加州的價值觀。

