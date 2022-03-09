美國至少8州呼籲酒舖停賣俄羅斯品牌的酒

【KTSF 張擎鳳報導】
至少有8個州呼籲酒舖停賣俄羅斯品牌的酒，因此有伏特加品牌決定改名。
全國有越來越多的州份為支持烏克蘭，而抵制俄羅斯製造的酒。
北卡羅萊納州酒吧東主Justin Smith說：「只要普京掌權，我就不會賣俄羅斯品牌的酒。」
至少有8個州，包括俄亥俄、猶他、俄勒岡、北卡、阿拉巴馬、賓夕凡尼亞、西維珍尼亞和新罕布什爾州的官員都呼籲，酒舖將俄羅斯品牌的酒下架。
新罕布什爾州州長Chris Sununu說：「我們每年的酒類銷售額約十億元，當中約2千萬元為俄羅斯產品，所以抵制會造成一定的影響。」
但專家說，此舉可能不會達到預期的目標，因為只有幾個品牌的酒，是從俄羅斯進口，並在美國出售。
事實上大部分暢銷的俄羅斯伏特加品牌，都是在其他國家，包括美國做蒸餾處理，例如「Stoli Vodka」，它其實只有名字是俄語，這種伏特加其實是在拉脫維亞製造，而這間公司的總部位於盧森堡。
俄羅斯入侵烏克蘭，引發這間公司改名為「Stoli」。
另外一個例子是「Smirnoff」，雖然這個品牌的歷史可以追溯到19世紀的俄羅斯，但它其實長期由一間英國烈酒公司所擁有，而且這個品牌的酒是在伊利諾伊州製造。
Sununu說：「我想如果有任何俄羅斯啤酒，或俄羅斯酒，那些都會下架。」
真正在俄羅斯製造的酒當中，其中兩個是Russian Standard和Green Mark伏特加。
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