美國至少8州呼籲酒舖停賣俄羅斯品牌的酒

【KTSF 張擎鳳報導】

至少有8個州呼籲酒舖停賣俄羅斯品牌的酒,因此有伏特加品牌決定改名。

全國有越來越多的州份為支持烏克蘭,而抵制俄羅斯製造的酒。

北卡羅萊納州酒吧東主Justin Smith說:「只要普京掌權,我就不會賣俄羅斯品牌的酒。」

至少有8個州,包括俄亥俄、猶他、俄勒岡、北卡、阿拉巴馬、賓夕凡尼亞、西維珍尼亞和新罕布什爾州的官員都呼籲,酒舖將俄羅斯品牌的酒下架。

新罕布什爾州州長Chris Sununu說:「我們每年的酒類銷售額約十億元,當中約2千萬元為俄羅斯產品,所以抵制會造成一定的影響。」

但專家說,此舉可能不會達到預期的目標,因為只有幾個品牌的酒,是從俄羅斯進口,並在美國出售。

事實上大部分暢銷的俄羅斯伏特加品牌,都是在其他國家,包括美國做蒸餾處理,例如「Stoli Vodka」,它其實只有名字是俄語,這種伏特加其實是在拉脫維亞製造,而這間公司的總部位於盧森堡。

俄羅斯入侵烏克蘭,引發這間公司改名為「Stoli」。

另外一個例子是「Smirnoff」,雖然這個品牌的歷史可以追溯到19世紀的俄羅斯,但它其實長期由一間英國烈酒公司所擁有,而且這個品牌的酒是在伊利諾伊州製造。

Sununu說:「我想如果有任何俄羅斯啤酒,或俄羅斯酒,那些都會下架。」

真正在俄羅斯製造的酒當中,其中兩個是Russian Standard和Green Mark伏特加。

