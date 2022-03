香港增58,757宗確診 195人死亡包括一名外傭

【有線新聞】

香港新增58,757宗確診個案,包括近2.6萬宗經核酸檢測確診,及透過快速測試呈報平台登記的超過3.2萬宗個案。另外,新增291宗死亡個案,包括一名外傭。

新增25,991宗經核酸檢測確診的個案,經快速檢測平台登記的有32,766宗。衞生署已經向個案發出隔離令,當中約9,700人在星期日做快速測試呈陽性。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「其實沒有一個數據滯後,(星期三)的數字看到有3.2萬多宗,因為平台剛(星期一傍晚)6時才開始。如果要計算,(星期三)總共確診了多少個案,就是兩個數字加起來,大概是5萬多左右,相信確診數字會真實反映到情況。」

當局說,一般快速檢測陽性,核酸檢測結果應該一樣,會每日抽查部分經快速檢測平台登記的個案。

歐家榮說:「如果快速檢測陽性而核酸檢測陰性,會安排作進一步檢測,檢視會否有假陽性或其他原因,亦會安排他入住社區隔離設施,作進一步測試。呈報一些假的資料,如果發現有這樣的情況,或有懷疑時,會交給警方處理,因為是不誠實使用電腦。」

再多195名患者離世,介乎41至105歲。其中41歲女死者是一名外傭,在家中暈倒,入院後發現有腦出血,經檢測後確診。

累計第五波超過2,600人死亡,死亡率0.46%,九成死亡個案未完成接種疫苗。

