北灣Santa Rosa一個12歲女童步行上學途中,有陌生人企圖將她拖上車,女童成功掙脫歹徒,沒有受傷。

警方表示,女童週一早上步行上學,走到接近Calistoga路夾Piedmont Drive時,一輛汽車突然調頭,然後停在路邊。

警方表示,男司機開了前面乘客的車門,恐嚇女童又企圖將她拖上車,女童掙脫後跑回家。

警方表示,匪徒是個40多歲至50多歲瘦削的白人男人,身高5呎8吋,光頭留了鬍鬚,駕駛一輛舊款的黑色寶馬,前面沒有車牌。

當地一個防罪組織懸紅2500元緝拿匪徒歸案,市民可致電(707) 543-3593,向警方提供有關案件的閉路電視片段或資料。

