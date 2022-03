加州汽油平均價格比一個月前升16%（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

受俄烏戰事影響,灣區汽油價格持續高企,總統拜登週二早上宣布,禁止進口俄羅斯能源,意味油價將會繼續上升。

拜登表示,美國將禁止從俄羅斯進口包括石油與天然氣在內的燃料,灣區汽油價格亦受影響繼續飆升。

根據美國汽車協會AAA調查,現時加州平均油價每加侖5.44元,比一個月前升了16%.

在灣區某些油站的油價更高達每加侖6元,遠比全國平均4.17元高。

從GasBuddy網站數據顯示,截至週二中午,灣區最便宜的油價,為東灣Pleasanton一間Safeway,每加侖普通無鉛汽油是4.65元,但灣區平均油價就維持於每加侖5元以上,而San Bruno這間Chevron,每加侖就高達6.09元。

這間位於南舊金山(南三藩市)的Costco油站,雖然油價仍維持於5元左右,但就大排長龍。

對於近期汽油價格飆升,民眾都怨聲載道,專家就表示,油站負責人只要於訂立油價期間,沒與其他油站互相協調,加價本身並沒有任何問題。

專家又指,法例沒有規管油價,所以油價高企並不違法,但如果商戶之間互相協商訂價,以減少彼此的競爭,就需要負刑事責任。

