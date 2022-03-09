加州汽油平均價格比一個月前升16%（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

受俄烏戰事影響，灣區汽油價格持續高企，總統拜登週二早上宣布，禁止進口俄羅斯能源，意味油價將會繼續上升。

拜登表示，美國將禁止從俄羅斯進口包括石油與天然氣在內的燃料，灣區汽油價格亦受影響繼續飆升。

根據美國汽車協會AAA調查，現時加州平均油價每加侖5.44元，比一個月前升了16%．

在灣區某些油站的油價更高達每加侖6元，遠比全國平均4.17元高。

從GasBuddy網站數據顯示，截至週二中午，灣區最便宜的油價，為東灣Pleasanton一間Safeway，每加侖普通無鉛汽油是4.65元，但灣區平均油價就維持於每加侖5元以上，而San Bruno這間Chevron，每加侖就高達6.09元。

這間位於南舊金山（南三藩市）的Costco油站，雖然油價仍維持於5元左右，但就大排長龍。

對於近期汽油價格飆升，民眾都怨聲載道，專家就表示，油站負責人只要於訂立油價期間，沒與其他油站互相協調，加價本身並沒有任何問題。

專家又指，法例沒有規管油價，所以油價高企並不違法，但如果商戶之間互相協商訂價，以減少彼此的競爭，就需要負刑事責任。

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