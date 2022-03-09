灣區捷運Richmond/Millbrae機場路線連續第二天故障（視頻）

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灣區捷運（BART）紅線，也就是Richmond/Millbrae機場這條線，連續第二天故障，全面停駛，到底問題出在哪？

連續第二天，捷運紅線服務停駛，有住在Vallejo的乘客準備換車去舊金山看醫生，行程受到影響。

乘客David Healy說：「我必須趕上，(你才發現要換車嗎？），是的，我必須換到Berryess線，Dublin/Pleasanton，這是哪裡啊，我不知道。」

機械故障從週日開始，影響了Richmond線的服務，捷運設法從Antioch線改道供電，但還是無法負荷所有的乘客。

經過一天多的時間，工作人員終於找到了問題來源，原來是電纜太過老舊而斷裂，需要花時間修理。

五號電視台的記者就問捷運發言人，為什麼不利用過去兩年疫情期間，乘客人數不多的時候大整修。

灣區捷運發言人Jim Allison說：「事實上我們在疫情期間做了很多，特別是9點就結束服務，而不是午夜，我們加快了很多重建工作，但這是其中一個項目，我們還沒等到工具就壞掉了，實在運氣不好。」

不過對上班族來說卻是個夢靨，捷運表示，受影響的僅有紅線，其他線路照常營運。

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