灣區捷運Richmond/Millbrae機場路線連續第二天故障（視頻）

灣區捷運(BART)紅線,也就是Richmond/Millbrae機場這條線,連續第二天故障,全面停駛,到底問題出在哪?

連續第二天,捷運紅線服務停駛,有住在Vallejo的乘客準備換車去舊金山看醫生,行程受到影響。

乘客David Healy說:「我必須趕上,(你才發現要換車嗎?),是的,我必須換到Berryess線,Dublin/Pleasanton,這是哪裡啊,我不知道。」

機械故障從週日開始,影響了Richmond線的服務,捷運設法從Antioch線改道供電,但還是無法負荷所有的乘客。

經過一天多的時間,工作人員終於找到了問題來源,原來是電纜太過老舊而斷裂,需要花時間修理。

五號電視台的記者就問捷運發言人,為什麼不利用過去兩年疫情期間,乘客人數不多的時候大整修。

灣區捷運發言人Jim Allison說:「事實上我們在疫情期間做了很多,特別是9點就結束服務,而不是午夜,我們加快了很多重建工作,但這是其中一個項目,我們還沒等到工具就壞掉了,實在運氣不好。」

不過對上班族來說卻是個夢靨,捷運表示,受影響的僅有紅線,其他線路照常營運。

