【KTSF 李廷英報導】

蘋果公司週二在春季新品發佈會上,推出新一代iPhone SE 5G版本、iPad Air,最矚目的是新的M1晶片。

新一代的M1晶片,將會用在新一代的Mac Studio上,Mac Studio的起價為4千美元。

蘋果的M1晶片同樣也用於更新版本的iPad Air中,新的iPad Air具有5G和1200萬像素的相機,零售價為600元起。

另外,iPhone 13系列會推出新顏色,雖然同為綠色IPhone 13 Pro 、13 Pro Max的是松嶺青色,iPhone 13、13 mini出的則會是綠色,零售價為999元起,於3月11日開始預售。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。