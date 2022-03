中法德領導人視像峰會 習近平批西方制裁俄羅斯對各方不利

【有線新聞】

中法德領導人舉行視像峰會談烏克蘭局勢,中國國家主席習近平表示烏克蘭局勢令人擔憂,支持俄烏談判。他又批評西方制裁俄羅斯,對各方不利。

習近平與德國總理朔爾茨,以及法國總統馬克龍舉行視像峰會,三方就烏克蘭局勢交換意見。習近平稱當前局勢令人擔憂,中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜,中方主張各國主權、領土完整都應該得到尊重,各國合理安全關切也應該得到重視,當務之急是避免緊張局勢升級,甚至失控。

習近平強調要共同支持俄烏和談,推動雙方談出結果、談出和平,亦呼籲保持最大限度克制,防止出現大規模人道主義危機,中方願意向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。

習近平又談到西方多國制裁俄羅斯,指有關制裁對金融、能源供應鏈穩定等都會造成衝擊,拖累世界經濟,對各方都不利。

中方支持法德兩國、從歐洲自身利益出發,為歐洲持久安全著想,堅持戰略自主,推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。中方樂見歐俄美及北約開展平等對話。

馬克龍和朔爾茨表示,歐洲正面臨二戰以來最嚴重危機,支持通過談判解決問題,願與中方加強溝通協調、勸和促談,避免局勢進一步升級。

