失蹤一個星期的舊金山(三藩市)大學(USF)學生Chris Liang開車到南加州途中發生車禍,警察在Tesla租車裡面找到他的屍體。

加州公路巡警(CHP)星期六收到致命車禍報告,在Fresno的一段5號公路一個溝渠裡,發現一輛翻轉的Tesla,裡面的死者後來證實是21歲的Chris Liang。

上月28號,Liang的家人報警,說Liang獨自開車到南加州Irvine,途中失蹤,他的哥哥表示擔心,因為他說弟弟去年才拿到駕照,未試過開長途車。

