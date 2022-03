俄烏戰爭威脅歐亞非洲人民糧食和生計

【KTSF 韓千繪報導】

圍攻烏克蘭的俄羅斯坦克和導彈也威脅著歐洲、非洲和亞洲人民的糧食供應和生計,他們的生活很大程度上依賴被稱為”世界糧倉”的黑海地區廣闊肥沃的農田。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭,數百萬人逃離烏克蘭避難,或是加入戰鬥,導致烏克蘭農耕停作,同時向全球運送小麥和其他主要農產品的港口也被關閉。

儘管全球小麥供應尚未出現中斷,但由於擔心接下來會發生什麼,價格已達到創紀錄水平。

國際穀物理事會表示,如果戰爭持續下去,依賴進口烏克蘭小麥的國家,可能會從7月開始面臨短缺,這可能會造成糧食不安全,並使埃及和黎巴嫩等地的更多人陷入貧困,他們的飲食以政府補貼的麵包為主。

黎巴嫩大約80%的小麥從烏克蘭進口,黎巴嫩每年消耗6,200至6,300噸小麥,去年從烏克蘭進口了5,200噸小麥,黎巴嫩尋求從其他黑海國家進口小麥,但部分國家都因為糧食價格急升,而宣佈禁止出口糧食來自保。

黎巴嫩小麥進口商聯合會負責人Ahmed Hoteit說︰「這些屬於黑海地區的國家現在已經關閉,並禁止出口所有食品,以保護他們的國家利益,現在,替代方案將來自哪裡?來自歐洲,我們指的是法國和德國。」

由於烏克蘭運送小麥的港口被關閉,還有人擔心,另一個農業強國俄羅斯的糧食出口,也可能會受到西方制裁的影響。

俄羅斯和烏克蘭合計佔世界小麥,和大麥出口的3分之1左右,2020年非洲國家從俄羅斯進口了價值40億美元的農產品,其中90%左右是小麥。

亞洲國家印尼也受到影響,當地人用小麥加工製成泡麵、麵包和小食,去年烏克蘭是印尼的第二大小麥供應國,佔小麥消費量的26%,食品價格上升,最終受苦的是低收入家庭。

世界糧食計劃署首席經濟學家Arif Husain說︰「目前大約30%的小麥來自這兩個國家,20%的玉米來自這兩個國家,大約80%的葵花籽油來自這兩個國家,這場危機的影響是全球性的。」

根據聯合國糧食及農業組織的數據,烏克蘭是世界第五大小麥出口國,佔全球市場份額的10%,它也是玉米的主要供應商和葵花籽油的全球最大出口國,原本預計在去年7月至今年6月可以出口超過6000萬噸糧食。

烏克蘭因應俄羅斯入侵,進一步限制出口農產品,基輔當局要求出口商要先獲政府許可才輸出小麥、粟米、葵花籽油、雞蛋及家禽,當局日前已暫停出口燕麥、蕎麥等穀物以及鹽、糖、肉類和牲畜。

