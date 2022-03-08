俄烏第三輪停火談判結束 政治層面沒和解跡象

March 8, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

俄烏第三輪停火談判結束，只是在人道走廊疏散方面取得些微進展，在政治層面就仍沒有和解跡象，法國總統馬克朗表示，俄國總統普田拒絕在談判之前首先停火，俄方在會前提出停戰條件，包括烏克蘭停止軍事行動，修憲承諾中立地位，承認克里米亞為俄羅斯領土，及承認烏東兩地獨立。

俄烏第三輪停火談判，並沒有任何重大突破，烏克蘭聲稱，在人道走廊的物流運送方面有些微進展，停火談判將繼續進行。

由於持續受到炮火攻擊，烏克蘭平民的安全撤離通道曾經一度受阻，但俄羅斯國防部週一宣布，烏國平民可以離開首都基輔、南部戰略港口城市馬立波，以及赫爾松等四個城市。

俄國高級談判代表說，預期烏克蘭的人道走廊將於稍後開通，在政治和解方面就沒有進展，但他希望下一輪談判可以更有建設性。

克里姆林宮週一也透露，俄國提出的停火條件包括烏克蘭停止軍事活動，烏克蘭修改憲法，包括納入中立地位條款，即不可以加入歐盟或北約組織，又要烏克蘭承認克里米亞是俄國領土，以及承認烏東兩個地區獨立。

世界領袖都積極推動俄烏停火，但法國總統馬克隆週一表示，他預期未來幾星期，俄烏停火談判不會有解決方案，馬克龍曾經對普田說，在任何對話之前必須首先停火，但普田拒絕。

意大利總理也不看好和談的前景，他認為俄羅斯將繼續炮轟烏克蘭，直至烏克蘭投降為止，可能扶植一個親俄政府，來擊退反抗勢力。

克里姆林宮表示，全球有48個國家，包括美國在內抵制俄羅斯、俄國公民公司和政府組織，對這些國家欠下的債務將以盧布支付，盧布在上週兌美元貶值一半後，週一再大跌，跌幅超過4分1，報150盧布兌一美元。

另外，由於美國多間信用卡公司切斷在俄國的業務，俄國的銀行正研究發行信用卡，使用中國銀聯通系統來運作。

現時逃離烏國的難民人數已經超越170萬人，歐盟估計，難民總數可能多達500萬人。

現時有九成半的俄軍作戰部隊已經調派到烏克蘭，美國國防部一名高級官員透露，俄羅斯正額外招募敘利亞僱傭兵在烏克蘭作戰，對付反抗勢力，現時未有詳細資料。

俄羅斯曾經在2015年干預敘利亞內戰，支持當時的阿薩德政權。

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