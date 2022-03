舊金山烏裔廚師為家鄉籌款 幫助逃離戰火難民（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)一名烏克蘭裔的廚師兼作家正在為家鄉籌款,希望能夠幫助這些逃離戰火的難民。

多年來廚師Anna Voloshyna一直在努力提高人們對她的國家的認識,Voloshyna開始烹飪和撰寫有關食物的文章時,她希望人們能夠了解她如此熱愛的祖國,她準備的菜餚來自她的家人和她的心,最近她寫了一本關於烏克蘭食譜,結果卻發生了烏俄戰爭,她跟困在烏克蘭南部的家人通過幾次話。

Voloshyna說:「基本上他們哪都去不了,因為基礎設施被破壞,哪都去不了,因為到處都是俄軍,所以很危險,他們殺害平民,你也開不了車,因為他們會殺你,這場戰爭沒完沒了。」

Voloshyna接受採訪時,正在做母親的拿手菜醃西紅柿,對於Voloshyna來說,食物一直是個統一的象徵,是連接地球上每個人的共同體驗,現在她怕如果她的國家被佔領,它的傳統菜餚就只存在於世界其他地方。

因為這場戰爭,遠在舊金山的Voloshyna也不能置身事外,跟許多人一樣,她也想辦法能夠幫助家鄉,星期天她將在舊金山的The Archery,為家鄉的難民舉辦籌款活動。

