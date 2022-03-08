舊金山烏裔廚師為家鄉籌款 幫助逃離戰火難民（視頻）

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舊金山（三藩市）一名烏克蘭裔的廚師兼作家正在為家鄉籌款，希望能夠幫助這些逃離戰火的難民。

多年來廚師Anna Voloshyna一直在努力提高人們對她的國家的認識，Voloshyna開始烹飪和撰寫有關食物的文章時，她希望人們能夠了解她如此熱愛的祖國，她準備的菜餚來自她的家人和她的心，最近她寫了一本關於烏克蘭食譜，結果卻發生了烏俄戰爭，她跟困在烏克蘭南部的家人通過幾次話。

Voloshyna說：「基本上他們哪都去不了，因為基礎設施被破壞，哪都去不了，因為到處都是俄軍，所以很危險，他們殺害平民，你也開不了車，因為他們會殺你，這場戰爭沒完沒了。」

Voloshyna接受採訪時，正在做母親的拿手菜醃西紅柿，對於Voloshyna來說，食物一直是個統一的象徵，是連接地球上每個人的共同體驗，現在她怕如果她的國家被佔領，它的傳統菜餚就只存在於世界其他地方。

因為這場戰爭，遠在舊金山的Voloshyna也不能置身事外，跟許多人一樣，她也想辦法能夠幫助家鄉，星期天她將在舊金山的The Archery，為家鄉的難民舉辦籌款活動。

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