柏克萊加大推方案盡量將凍結錄取新生人數減到最低（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,法庭下令柏克萊加大將學生人數凍結在2020年的水平,校方必須減少今年秋季學年錄取新生的人數,最新消息是,柏克萊加大想到幾個方法,盡量將受影響的學生人數減到最低。

加州最高法院上星期維持下級法庭的裁決,要求柏克萊加大必須將學生人數凍結在2020年水平,即是不能超過42,000多人,也代表校方要減少即將來臨秋季學年錄取新生的人數。

最初估計受影響學生多達3000人左右,最新數字是須減少2629名在校學生,而校方推出幾項方案,盡量錄取每一名合資格的新生。

校方表示,將要求1150名新生在秋季學期全時間網上上課,並建議650名從社區大學轉校的學生等到明年春季才入學,校方預期應屆畢業班將會有學生提早畢業,這樣就可以騰出空位,讓新生明年春季投入校園。

此外,校方會減少錄取約400名研究生,目的也是讓多些本科新生入讀柏克萊加大。

校方原本計劃新的秋季學年錄取約9300名新生,但一個柏克萊社區組織入禀法庭,控告柏克萊加大增加學生人數和擴建之餘,並沒有全盤考慮對於附近社區造成的影響,包括噪音、停車以及無家可歸者問題。

法庭同意原告人的論點,因此下令校方提交新一份環評報告,期間暫停擴建計劃,校方還必須凍結學生人數。

加州大學將於兩個多星期之後發出錄取學生的通知。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。