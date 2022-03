Santa Clara縣推措施確保性侵受害人DNA沒被濫用（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

鑑於舊金山(三藩市)警察部門被指使用性侵受害人樣本中的DNA來起訴受害人,涉及不相關的罪案,Santa Clara縣議員Cindy Chavez將要求罪案實驗室提交報告,確保聖縣沒有這樣做,而也有州議員提案禁止這做法。

洛杉磯時報在2月揭發,舊金山警察部門被指涉嫌用從一名性侵受害女子收集到的DNA,和另外一起不相關的財產犯罪現場收集到的DNA做比較後,將這名女子逮捕,舊金山地檢處已經決定不起訴這起罪案。

事件引發爭議,Santa Clara縣議員Cindy Chavez週一宣布,將在週二的縣議會中,要求該縣的罪案實驗室報告如何處理性侵受害人的DNA樣本,這項報告要在4月提交,而Chavez也相信,該縣並沒有發現有如舊金山警察部門的做法。

Chavez說︰「我們要清楚闡明,本縣要人們繼續舉報性侵事件,要鼓勵所有受害人出來,接受醫療協助

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen強調,受害人的DNA的唯一用處,就是用來捉性侵事件中的施暴者。

Rosen說︰「信任是任何刑事機構的核心,也是地檢處的核心理念,保護受害人是這項信任的重點,所以我們的罪案實驗室,禁止將受害人或目擊者收集到的DNA,收進犯罪人資料庫中。

與此同時,代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)也就事件提出SB 1228議案,禁止將性侵受害人的DNA,用於其他不相關的罪案調查中。

舊金山警察局長Bill Scott週一也發表聲明表示支持這項提案,並下令確保警方的罪案實驗室,不會再發生濫用受害人DNA的事故,目前也在和市府律師討論如何保護受害人的DNA樣本。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。