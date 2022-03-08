Santa Clara縣推措施確保性侵受害人DNA沒被濫用（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

鑑於舊金山（三藩市）警察部門被指使用性侵受害人樣本中的DNA來起訴受害人，涉及不相關的罪案，Santa Clara縣議員Cindy Chavez將要求罪案實驗室提交報告，確保聖縣沒有這樣做，而也有州議員提案禁止這做法。

洛杉磯時報在2月揭發，舊金山警察部門被指涉嫌用從一名性侵受害女子收集到的DNA，和另外一起不相關的財產犯罪現場收集到的DNA做比較後，將這名女子逮捕，舊金山地檢處已經決定不起訴這起罪案。

事件引發爭議，Santa Clara縣議員Cindy Chavez週一宣布，將在週二的縣議會中，要求該縣的罪案實驗室報告如何處理性侵受害人的DNA樣本，這項報告要在4月提交，而Chavez也相信，該縣並沒有發現有如舊金山警察部門的做法。

Chavez說︰「我們要清楚闡明，本縣要人們繼續舉報性侵事件，要鼓勵所有受害人出來，接受醫療協助

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen強調，受害人的DNA的唯一用處，就是用來捉性侵事件中的施暴者。

Rosen說︰「信任是任何刑事機構的核心，也是地檢處的核心理念，保護受害人是這項信任的重點，所以我們的罪案實驗室，禁止將受害人或目擊者收集到的DNA，收進犯罪人資料庫中。

與此同時，代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）也就事件提出SB 1228議案，禁止將性侵受害人的DNA，用於其他不相關的罪案調查中。

舊金山警察局長Bill Scott週一也發表聲明表示支持這項提案，並下令確保警方的罪案實驗室，不會再發生濫用受害人DNA的事故，目前也在和市府律師討論如何保護受害人的DNA樣本。

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